Beograđanka IMA SIMPTOM OMIKORONA ZA KOJI NIJE RANIJE ČULA: Ima blažu kliničku sliku, ali i OGROMAN PROBLEM

Omikron je kao plima preplavio Srbiju a stručnjaci upozoravaju da bi broj zaraženih mogao da pređe i 20.000 dnevno. Simptomi ovog mutiranog soja kovida su brojni, a jedna od olakšavajućih simptoma je što se virus zadržava u disajnim putevima.

Jedna Beograđanka, međutim, ne bi se složila da je njoj omikron pao lako, a svoje iskustvo podelila je u jednoj Fejsbuk grupi za kovid zaražene gde je dosta članova reklo da je imalo slično iskustvo.

"Svi u kući smo dobili koronu. Dete je donelo iz škole, prenelo je mom mužu koji je već preležao i mojim roditeljima koji su oboleli po prvi put. Muž kao da nikad nije imao tako je prošao. Temperatura, začepljen, katastrofa. Moji otac i majka su vakcinisani sa tri Kineza, ali srećom prošli najlakše od svih nas, osim sina koji nas je zarazio a nijednom nije ni kinuo samo malo imao temperaturu. E, onda je došao red na mene a taman sam pomislila da će me zaobići. Simptomi kao neko motkom da me udario, glavobolja koja ne staje, celo telo melje, temperatura koja padne kad popijem lek ali se vraća ali to nije ništa u poređenju sa problemom zbog kog vam i pišem. Počele su strašno da mi suze oči. Prvo sam mislila da je od glavobolje ali prođe glava oči ne staju. Znači samo lije iz mene, ne mogu ni da čitam, ni da gledam serije, ništa, samo suze oči i kaplju, već mi je sve oko kapaka crveno. Ima li neko da je imao ovaj problem da kaže kako ga je rešio? Osim tih očiju bih mogla da radim od kuće, da ne otvaram bolovanje ali bukvalno čim pogledam ekran krene da curi sve iz očiju nema šanse da radim", požalila se žena.

U komentarima su se javili drugi koji su imali slično iskustvo.

"Preležao sam sad kovid, ne znam da li je bio omikron ali sam imao nešto kao konjuktivitis, definitivno i oči napada", napisao je jedan korisnik.

"Iste simptome sam imala samo što sam ja i kijala i liptale mi te suze, a o glavobolji da ne pričam, oko mi se bilo zatvorilo", rekla je žena.

"Ja sam sada zaražena, svi u kući su mi pozitivni i svi imamo različite simptome. Meni suze oči i osetljiva sam na svetlo ali nije baš toliko da mi cure. Ja sam alergična na ambroziju, polen, bukvalno alergična na proleće i znam koja je to muka. Probajte bar da stavljate nešto na kapke da vam ne oteknu", predložila je jedna Beograđanka.