KON O NOVOM SOJU KORONE: Stelt se prenosi još brže od običnog omikrona, a jedna stvar je POSEBNO VAŽNA

Epidemiolog Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa izjavio je jutros da se stelt podvarijanta koja je juče otkrivena kod nas, 1, 5 put lakše prenosi nego običan omikron.

- Omikron je doživeo mutacije na spajk proteinu koji mu olakšava pripajanje na ćelije. Do sada je poznato da se stelt 1,5 puta lakše prenosi u odnosu na omikron varijantu. Činjenica da je on već u 60 zemalja otkriven kao podvarijanat stavlja ga u red sojeva koji se posebno prate ali još nije proglađen za soj od posebnog značaja - rekao je dr Kon za medije.

Dodao je da još niko ne može da odgovori na to kako će da utiče kod nas na epidemiju ali možemo da se nadamo da neće da utiče.

- Mi izlazimo iz maksimuma, to je činjenica. Ova nedelja će biti u proseku sa brojem zaraženih. Prethodna je bila maksimum i ono što se jasno vidi, to je promena u strukturi obolevanja. Bilo je od 20 do 50 godina, dve trećine je bilo u tom uzrastu i sada oni čine 50 odsto i pomera se na mlađe i zato je bitna škola, pa ćemo imati produženi raspust, spaja se sa praznicima i vikendima pa se dobija devet dana. Taj prekid je sasvim dovoljan, to su 3 inkubacije kod mlađih koji mogu zaraziti starije - rekao je dr Kon.