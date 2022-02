Srpski lekari se PROTIVE UKIDANJU MERA iako su to uradile neke evropske zemlje - OVO SU KLJUČNI RAZLOZI

Iako je broj zaraženih korona virusom zbog omikron soja i dalje na uzalaznoj skali, i svakodnevno obara crne rekorde, visok stepen vakcinisanih građana i blaga klinička slika koju trenutna kovid varijanta ostavlja, bili su dovoljni razlozi da 90% zemalja Evrope odluče da im mere više nisu potrebne.

Da li bi ovako nešto uskoro moglo da se dogodi i u našoj zemlji, prema mišljenju naših stručnjaka mala je verovatnoća, jer smo po broju imunizovanih građana i poštovanju trenutnih mera u velikom zaostku za ovim zemljama.

Činjenica da kod nas na žalost nije ni približna situacija kada govorimo o broju imunizovanih građana, a nismo za pohvalu ni u poštvanju trenutnih mera za suzbijanje korona virusa dovodi u pitanje koliko je realno da ih sada i mi u potpunosti ukinemo?

- Trenutno nisam za ukidanje mera. Nisam ni za pooštravanje, ali sam svakako za održavanje onih osnovnih koje se na žalost od nas nkada nisu poštovale. Ne možemo mi da kopiramo skandinavske zemlje ili zemlje koje imaju visok obuhvt vakcinacije. One imaju hrabrosti da to rade za razliku od nas koji još uvek mamo mnogo imunoloških osoba koje još uvek nemju nikakav imunitat i zbog toga nisam za potpuno ukidanje - rekla je virusolog Tanja Jovanović.

Ona objašnjava da još uvek nije vreme i da treba da sačekamo da se ova talas smiri, jer i dalje veliki broj obolelih na respiratoru.

- Po meni još nije vrame. Da sačekmo da se ovaj talas smiri pa onda možemo da razmišljamo o tome, ali dok imamo preko 150 ljudi na respiratoru i do umire 50, 60 osoba svaki dana, još nisam za ukidanje - kaže Jovanović.

Mere su nam još uvek potrebne

Epidemiolog Predrag Kon je pre nekoliko dana komentarišući situaciju u Danskoj gde su ukinute mere, istakao "da ćemo živeti isto kao i oni", ali da ovih 9 dana raspusta ne treba da prokockamo, i da je bitno da se izbegvaju kontakti bez maske.

- Nemojte ovih 9 dana da prokockamao. Tih devet dana što đaci ne idu u školu je vrlo značajno jer je to grupacija gde se virus može prenositi. Sada bi bar tih devet dana trebalo ozbiljnije da poštujemo mere - reko je on.

Njegov kolega i takođe član Kriznog štab Branislav Tiodorović mišljenja je da aktuelne mere za sprečavanje širenja korona virusa koje je postavio republički Krizni štab moraju da ostanu na snazi, ali da neka nova pravila trenutno nisu potrebna. Kako kaže, nikakve izmene mera nisu moguće sada jer je previše malo vremena prošlo od kada se omikron soj pojavio u Srbiji, zbog čega ne postoji jasna studija i potpuni uvid u situaciju.

- Svi pričaju kako skandidavske zemlje ukidaju mere. Jeste, ali oni imaju 85-90 odsto vakcinisanih - rekao je Tiodorović.



On je ocenio je da je prerano da se donose bilo kakvi zaključci o omikronu i njegovoj novoj stelt varijanti, ali da se, prema njegovim rečima, može reći da se sa tim sojevima "ulazi u neku završnicu.

To što su neke evropske zemlje ublažile mere protiv korone znači da misle su uradile sve što su mogle, rekao je farmakolog i profesor Medicinskog fakulteta dr Radan Stojanović.

- Zemlje koje su donele takvu odluku imaju od 60 do 80 odsto vakcinisanog stanovništva i smatraju da je to dovoljna zaštita i da im maske nisu potrebne. Videćemo da li će se ta odluka pokazati kao ispravna. Ja na današnji dan mislim da je to dobra odluka. Ali, niko ne govori o tome da nisu ukinute sve epidemiološke mere. Distanca i nošenje maske u zatvorenom nigde nisu poništene - rekao je prof. dr Sojanović.

Nismo izuzetak ali treba da gledamo svoje brojke

Gledano situaciju u svetu virusološkinja Nada Kuljić Kapulica smatra da mi nismo izuzetaka ali da ipak trebamo da gledamo sopstvenu situaciju i svoje brojke.

- Mi nismo izuzetak od ostalog sveta, međutim treba da gledamo svoje brojke, a kod nas su sada strahovito velike. Sada treba ćutati i izdržati ovaj napad i vrh sada što ide uz poštovanje mera koje postoje, jer ja mislim da su one osnovne. Da se svako čuva i da čuva drugog. Što imamo vakcinisanih imamo, ovo što još pritiče dobro je, tako da mi nemamo ništa drugo čime bi se mogli odupreti ovom talasu koji jaa se nadam kad prođe da je to to - rekla je nedavno virusološkinja Nada Kuljić Kapulica.

Koiko je važno da sačuvamo trenutne mere i da ne sledimo primer Zapadne Evrope objasnio je nedavno i infektolog prof. dr Dragan Delić.

- Mi do sada koliko znam upšte nismo sledili mere Zapadne Evrope, već smo bili u raskoraku sa njima, tako da zašto bismo to radili i sada? Teško je porediti našu zemlju sa zapadnim zemljama imajući u vidu koliki obuhvat vakcincije oni imaju a koliki je kod nas. To je neuporedivo. Zatim, mere koje su oni imali su bile dosta strože nego kod nas i ono što je bitno te su mere bile poštovane. Kod nas imate dosta skromne mere koje se uopšte ne poštuju, tako da šta mi više da popustimo - rekao je dr Delić.

Kako ističe, ono što mu najviše smeta tokom pandemije jeste raskorak između epidemijske situacije i protiv epidemijskih mera, odnosno nepoštovanje tih mera.

- Dajte da ljudima spasimo glavu, da umre što manje ljudi i da što manje ima posledice od kovida a ne da ukidamo mere koje ni ne poštujemo. Previše smo neozbiljni za ozbiljnu situaciju a moamo da budemo odgovorno društvo, jer nema ništa važnije od ljudskih života - kaže dr Delić i zaključuje da ukidanje mera u ovom trenutku za njega sa medicinske i etičke strane je potpuno neprihvatljivo.

Danska prva započela ukidanje mera

Danska je još prvog februara postala prva zemlja u EU koja je ukinula sva ograničenja koja su uvedena zbog virusa korona. Uprkos tome što je ova skandinavska zemlja dnevno registruje između 40.000 i 50.000 zaraženih, vlasti više ne smatraju kovid 19 "društveno kritičnom zarazom" i nadaju se ubrzanju kampanje vakcinisanja.

Noćni klubovi su ponovo biti otvoreni, usled prestanka obaveznog ograničavanja broja ljudi u zatvorenom. Samo pojedina ograničenja će ostati na granicama za nevakcinisane putnike koji dolaze izvan Šengenske zone.

Organi nadležni za zdravstvo u Danskoj "preporučuju" da oni koji budu pozitivni na testu za virus korona provedu u samoizolaciji četiri dana, dok kontakti zaraženih lica više ne moraju u karantin, piše "Sputnjik".

Irska

Irska vlada krajem januara ukinula je gotovo sve mere za sprečavanje širenja korona virusa, javila je irska televizija RTE, a prenosi Bi-Bi-Si.

To znači da kupci više neće morati da pokazuju kovid propusnice da bi ušli u različite objekte. Barovima, restoranima i noćnim klubovima takođe će biti dozvoljeno da se vrate na svoje uobičajeno radno vreme. Ali pravila o nošenju maski u javnom prevozu i većini javnih zgrada za sada ostaju na snazi. Putnici će i dalje morati da koriste kovid sertifikate, koji pokazuju digitalne dokaze o njihovom statusu vakcinacije ili nedavnim rezultatima testiranja, da putuju u inostranstvo.

Švedska

Švedska se pridružila zemljama koje smtraju da im mere protiv kovida više nis potrebne i tako pored ukidanja svih koje su bile na snazi, prestala je i sa masovnim i besplatnim testiranjem na kovid-19 i potpuno otvorila granice za sve građane Evropske unije.

Čak su i brojke zaraženih i umrlih nestale s istaknutih mesta u švedskim medijima. Na još uvek plamteću pandemiju - jer Švedska je poslednjih dana beležila desetine hiljada pozitivnih testova - od jutros podseća tek savet nevakcinisanima da izbegavaju gužve u zatvorenim prostorima, te preporuka svima da ostanu kod kuće ako imaju simptome kovida, preneo je Index.hr.

- Pandemija nije gotova, ali ograničenja i restrikcije jesu. I dalje postoje posebni saveti za nevakcinisane. Važno je da svi građani ostanu kod kuće ako imaju simptome. Ne moraju da se testiraju, osim ako ne rade u zdravstvu i socijalnoj brizi. Za njih postoje posebna pravila ponašanja - rekla je švedska ministrica zdravstva Lena Halengren.

Ona je dodala da i dalje postoji potreba da se ljudi vakcinišu, sa tri doze.

Koje su mere ukinute?

Od nedavno u Švedskoj više ne vrede sledeće epidemiološke mere: obavezna kontrola kovid potvrda za sva javna okupljanja u zatvorenom sa više od 50 osoba, sva javna okupljanja u zatvorenom moraju da imaju sedeća mesta, ograničenje javnih okupljanja u zatvorenom na 500 osoba (u sportu 500 osoba po tribini) i najmanje 10 kvadratnih metara prostora po učesniku.

Ukinuto je i zatvaranje restorana i barova u 23.00, ograničenje od osam osoba za stolom u restoranima uz najmanje jedan metar razmaka među stolovima, a javni prostori poput teretana, muzeja, galerija, zabavnih parkova i bazena moraju da osiguraju najmanje 10 kvadratnih metara prostora po posetiocu.

Ukinute su i preporuke da se radi od kuće, da odrasli izbegavaju učestvovanje u masovnim sportskim takmičenjima i kampovima, da univerziteti delomično nastavu održavaju na daljinu, te da se u slučaju gužve u javnom prevozu nose maske.

Španija

U Španiji je od danas ukinuto pravilo o obaveznom nošenju maski na otvorenom, a u Italiji će to biti učinjeno sutra.

Obe zemlje imaju visoku stopu vakcinacije protiv korona virusa, opadajući trend broja zaraženih i niže stope hospitalizacije nego tokom prethodnih talasa pandemije, prenosi agencija AP.

Sara de la Rubija, 45-godišnja medicinska sestra iz Madrida, rekla je da će skidanje maski biti trenutak za testiranje efikasnosti vakcina.

- Morao je da dođe trenutak u kome će se normalizovati stvari, da počnemo da živimo normalnim životom - rekla je ona.

- Vlada je uvek govorila da će ova mera trajati samo dok je to neophodno - izjavila je ministarka za špansku radio stanicu SER, dodajući da vlada smatra da se situacija promenila pošto je stopa zaraze opala u proteklih nekoliko dana.

Mera o obaveznom nošenju maske na otvorenom je ponovo uvedena u Španiji krajem decembra da bi se sprečilo širenje omikron soja kovida-19, podseća Rojters.

Izrael

U Izraelu trenutno ima više teško obolelih od kovida nego u bilo kojem trenutku od početka pandemije. Ipak, "zeleni pasoš" se ukida u mnogim oblastima, piše Dojče Vele.

Bolnica Hadasa Ein Kerem u Jerusalimu ima jedno od najvećih kovid odeljenja u Izraelu. Posle dve godine pandemije, zaposleni imaju veliko iskustvo u suočavanju sa virusom, ali je velika i iscrpljenost. Između ostalog i zbog činjenice da u Izraelu trenutno ima više teže obolelih nego u bilo kom trenutku od početka pandemije - više od 1250, što je veoma visok broj za mali Izrael.

- Nije kao na početku pandemije, tada su još svi imali energije. Danas su veoma umorni. Neka hirurška odeljenja su zatvorena, a broj operacija smanjen. Na odeljenjima interne medicine smanjili smo broj pacijenata tako da je na raspolaganju više osoblja za pacijente sa Kovidom -rekao je za Rojters Joram Vajs, direktor bolnice.

Zeleni pasoš je sada neophodan samo u takozvanim oblstima visokog rizika: u domovima za penzionere i stare ili na velikim svadbama. Međutim, u restoranima, bioskopima i pozorištima sad je svima dozvoljen ulaz: bez dokaza o vakcinaciji i bez testa.

- Možemo li da nastavimo da primoravamo ljude da se stalno testiraju? - Ne kaže Levin. Javno zdravlje znači da ljudi sami donose odluke. Ako je neko pacijent sa visokim rizikom, a ipak želi da ide u pozorište, u redu, treba mu dozvoliti da ide. Ne potcenjujemo rizike. Mi samo verujemo da je javnost odgovorna sama za sebe - rekao je on.

Britanija

Britanija je zemlja koj je ukinula sve mere protiv korona virusa. Od 27. januara u ovoj zemlji prestala je obavezna upotreba maski i pasoša o vakcinaciji.

Putnici koji dolaze u Englesku neće morati da rade kovid testove ukoliko su potpuno vakcinisani, potvrdio je danas premijer Velike Britanije Boris Džonson.

Švajcarska se sprema

Švajcarska vlada je pripremila dva seta mera protiv korone, koje bi trebalo da važe od 17. februara, a da li će popuštanje biti delimično ili potpuno, zavisiće od trenutne epidemiološke situacije u zemlji.

Za sada je situacija takva da je, prema rečima ambasadora Srbije u Švajcarskoj Gorana Bradića, prosek broja novoobolelih na dnevnom nivou, prošle sedmice bio veći od 33. 000 novoobolelih, iako je realna cifra, verovatno nešto viša.

Bradić navodi i da je u Švajcarskoj 68 odsto stanovništva vakcinisano sa dve doze, dok je 40 odsto primilo i treću dozu vakcine protiv korona virusa.

- Glavni kriterijum za popuštanje mera biće stepen opeterećenosti zdravstvenog sistema, odnosno popunjenost kapaciteta intenzivne nege. U nekim kantonina je ta popunjenost manja, u nekim veća, ali s obzirom na prilično veliki broj novozaražnih, intenzivne nege nisu toliko opterećene, pa je za pretpostaviti da će se ići na postepeno ukidanje mera - rekao je Bradić za Tanjug.

Nemačka

Odluka susedne Danske da ukine sva kovid ograničenja podstiče sve više nemačkih političara, eksperata ali i takozvanih običnih građana da razmišljaju kada će i Nemačka izaći iz mora često i kontradiktornih i nelogičnih mera uvedenih zarad suzbijanja širenja infekcije koronavirusom.

Dok pojedini političari pozivaju na ukidanje mera, ministar zdravlja i virusolozi se tome protive budući da broj novozaraženih iz dana u dan dramatično raste. Samo juče je registrovano bezmalo četvrt miliona ljudi novoinficiranih, a takozvani incidenc, to jest na sedmodnevnom nivou broj novozaraženih na 100.000, dogurao na rekordnih 1.350.

U Nemačkoj je stopa vakcinacije protiv koronavirusa se "zakočila" na oko 75 odsto, dok je više od polovine stanovništva dobilo treću dozu. Međutim, nemačka Stalna komisija za vakcinaciju u četvrtak je preporučila da počne da se daje i četvrta doza i to rizičnim grupama, najmanje tri meseca posle dobijanja treće doze.