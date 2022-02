SJAJNA VEST: SZO odobrila Srbiji proizvodnju RNK vakcine!

Svetska zdravstvena organizacija odobrila je Srbiji pristup tehnologiji za proizvodnju RNK vakcina.

Pristup tehnologiji za proizvodnju RNK vakcina dobili su Srbija, Bangladeš, Pakistan, Indonezija i Vijetnam, objavio je direktor SZO Tedros Gebrejesus.

"Last week, we announced the first six African countries that will receive technology to produce their own mRNA vaccines: Egypt, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa and Tunisia"-@DrTedros #VaccinEquity