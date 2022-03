STIGLI PRVI REZULTATI OBDUKCIJE: Smrt muškarca (46) uznemirila celu Batajnicu: RUKE SU MU BILE CRNE, preminuo čim je primljen u bolnicu

Muškarac od 46 godina preminuo je u Kovid bolnici Batajnica odmah pošto je primljen.

Prvi rezultati obdukcije muškarca (46), koji je u Kovid bolnici Batajnica preminuo 10. februara, maltene odmah pošto je primljen, ukazuju da je on umro od tromboembolije izazvane kovidom 19.

Kako saznaje Telegraf, kod nesrećnog muškarca, došlo je do totalnog zapušenja krvnih sudova.

Podsetimo, direktorka Kovid bolnice Batajnica dr Tatjana Adžić Vukičević, rekla je četiri dana posle njegove smrti da ih je sve u bolnici potresla njegova smrt, i da je prvi put tražila obdukciju preminulog pacijenta:

To je slučaj koji je nas u kovid bolnici Batajnica veoma uznemirio tokom prošle nedelje. Radi se o jednom mladom čoveku – 1976. godište, koji je prve simptome dobio u nedelju. Simptomi su bili kao i kod svih drugih bolesnika – povišena temperatura i bolovi u mišićima. On je registrovan u kovid ambulanti u Zemunu kao lakši slučaj.

Istakla je da je do rapidnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja došlo tri dana posle toga.

- U sredu na četvrtak kada se on javio u prijemno-trijažni centar bio je toliko narušenog opšteg stanja da je došao praktično iz kreveta u šortsu i majici. Odmah je primljen u našu bolnicu, to je bilo u ranim jutarnjim satima, dečko je imao potpuno normalan snimak pluća i potpuno uredan EKG zapis i urednu laboratoriju osim nešto povišenog nivoa hemoglobina i ono što je za brigu bilo je to da nismo mogli da nađemo nijedan palpabilan puls - objasnila je Adžić Vukičevićeva.

Nekoliko minuta nakon toga, ističe, ruke su mu pocrnele i prebačen je u jedinicu intenzivnog lečenja.

- Odmah je započeta reanimacija koja je trajala 52 minuta i on je preminuo - navela je doktorka.

On je preminuo u četvrtak, 10. februara.

Od tog dana pa sve do danas niko nije izašao sa zvaničnim informacijama u vezi sa rezultatima ove obdukcije.

U međuvremenu počele su obdukcije umrlih od korone

Obdukcije preminulih od korona virusa, zvanično nisu do sada rađene u Srbiji. Ipak, sada je vreme došlo i da se zvanično rade a za te namene Institut za sudsku medicinu u Beogradu dobio je bezbednu obdukcionu salu i uslove da se rade obdukcije umrlih zbog ili sa kovidom 19. Pored nje već imaju šest koje su zauzete.

Profesorka Tatjana Atanasijević sa ovog Instituta objasnila je da su zahtevi da se vrši obdukcija jasno definisani.

- Vrši se na zahtev tužilaštva i na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, može i na zahtev porodice, rade se obdukcije na zahtev lekara, kada nije jasan uzrok smrti, kada je osoba koja je preminula lečena manje od 24 sata u ustanovi.