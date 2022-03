OVA GRUPA LJUDI ĆE JEDNOM GODIŠNJE MORATI NA VAKCINACIJU PROTIV KORONE! Dr Tiodorović: nije važno koliko godina imate

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tidorović otkrio je koji ljudi će morati jednom godišnje da se vakcinišu protiv korona virusa.

Pre nešto manje od mesec dana, epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon istakao je da očekuje da će kovid biti bolest za koju će se vakcinisati jednom godišnje, kao kod gripa.

Ovu informaciju potvrdio je i epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tidorović, napominjući za koje ljude će ovo pravilo važiti.

"Oni koji su primili treću, buster dozu, ako pripadaju mlađim i sredovečnim kategorijama, njima to neće biti nužno potrebno, izuzev ako su hronični bolesnici, ako su rizična grupa iz nekog razloga. Što se starijih osoba tiče, za njih će to biti preko potrebno da se vakcinišu svake godine. Kako stvari stoje, sve se kreće prema jednom scenariju smirivanja", rekao je prof. dr Tidorović za Blic i dodao:

"Treba izdržati ovu i sledeću nedelju, da se vidi koje su posledice praznika, većih okupljanja, većih sportskih i kulturnih događaja. Ako to prođe bez nekog velikog povećanja i počne da se završava sledeće nedelje, onda možemo očekivati lagano smirivanje i opadanje broja pozitivnih na testiranju, i ono što je važno, da se smanji broj preminulih. Ako to tako krene, optimistično gledano, onda ćemo polovinom marta ući u jednu mirnu, konsolidovanu situaciju koja je pod kontrolom", istakao je on.

"Kao što imamo sa gripom, zna se ko je ugrožena kategorija i oni se vakcinišu, ali svako ko želi da se zaštiti protiv gripa, on se vakciniše bez obzira koliko godina ima. Tako će biti i sa vakcinacijom protiv korone", napomenuo je dr Tidorović i objasnio:

Što se dosadašnje vakcinacije tiče, obim je svakako mogao da bude veći, ali čini mi se da je to to, ko se vakcinisao, vakcinisao se. Dalje će se vakcinacija najverovatnije kretati u smeru onih kojima je ona neophodna, a to su one grupe koje sam već nabrojao: starije osobe, hronični bolesnici i oni koju su ugroženi.