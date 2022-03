NOVO RADNO VREME U KOVID AMBULANTAMA: Novosađani od ponedeljka na preglede i vakcinaciju do 18 sati

Umesto do dosadašnjih 22:00 sata, od ponedeljka 07. marta, Novosađani će na testiranja i po doze vakcina u Kovid centrima ići po novom radnom vremenu centara i vakcionih punktova.

Skraćeno je i radno vreme vakcinalnog punkta u TC "Promenada", te će od ponedeljka on raditi od 10:00 do 18:00 sati, umesto do dosadašnjih 22:00.

Radno vreme važiće za sve dane, uključujući i vikend - obaveštavaju iz novosadskog Doma zdravlja.