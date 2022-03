Nakon 2 GODINE od prvog slučaja kovida SRBIJA NA PRAGU UKIDANJA KORONA MERA: Dva nulta pacijenta i nova opasnost

Dve godine o kako je u Srbiji zvanično zabaležen prvi slučaj kovida 19 borba sa opakim virusom i dalje traje. Za život se na respiratorima bori više od 100 pacijenata. Čini se međutim, da se ipak nazire svetlo na kraju tunela, budući da se razmišlja i o ukidanju kovid mera.

Korona je za dve godine u Srbiji odnela više od 15.000 života.

"Nulti pacijent" u Srbiji bio je 43-godišnji Igor Đantar iz Bačke Topole, kod kojeg je 6. marta potvrđeno da je oboleo od virusa korona, posle neophodnog perioda lečenja u Kliničkom centru Vojvodine je nakon više od dana pušten na kućno lečenje.

Igor, koji je uspeo da preživi koronavirus uz trajne posledice po zdravlje, apelovao je tada na sve mlade da se čuvaju, da se ne izlažu riziku i poštuju sve epidemiološke mere jer od ove bolesti niko nije siguran i može biti fatalna čak i za najzdravijeg čoveka.

Prvi slučaj ipak zabeležen 11 dana ranije? U javnosti se pojavila da je nulti pacijent zapravo žena J. R. koja je iz Lugana očigledno zaražena doletela u Niš još 24. februara 2020, 11 dana pre onog 6. marta kada je zvanično Igor Đantar, privrednik iz Bačke Topole postao nulti kovid pacijent Srbije. Žena koja živi u Švajcarskoj je po sletanju u Niš iz čuvenog Bergama, u kome je malo potom bio pomor i odakle su mrtve od kovida izvozili u konvoju vojnih kamiona, vodila aktivan društveni život u svom gradu, pa i šire. J. R. koja je iz Lugana donela koronu u Niš, zarazila neku rodbinu, pa i drugarice koje su virus iz Niša prenele u Beograd. Sada se vidi da bi ona zapravo mogla biti taj nulti pacijnet.

- Vidite koliko je vremena prošlo, a ja još uvek nisam ozdravio. Želim da kažem svima da moraju da se čuvaju i da je ovo mnogo opasan virus. Pogotovo se to odnosi na mlade ljude, jer više niko nije zaštićen. I najjača i najzdravija osoba može da se zarazi i da bude u teškom stanju, čak i da umre. Zbog toga je neophodno da slušaju lekare. I ja, iako još uvek imam antitela, poštujem sve mere jer nikada ne znate da li i kada možete ponovo da dobijete virus. Uz to, izuzetno je bitno da se, ako osete da im nije dobro, izoluju i potraže pomoć lekara, a ne da šetaju okolo i šire virus. Znam više slučajeva kada su se ljudi osećali loše, ne znaju da li imaju virus ili nemaju, a išli su u grad i među ljude. To ne smete nikako da radite jer širite epidemiju i ugrožavate mnoge koji možda neće moći da prežive - govorio je tada Đantar u jednoj emisiji na TV Pink.

Njemu je korona potvrđena početkom marta i odmah je primljen u bolnicu jer je imao teži oblik, sa obostranom upalom pluća i brojnim komplikacijama. Ubrzo je prebačen na intenzivnu negu, gde je za dlaku uspeo da izbegne respirator, a možda i onaj najgori scenario - smrt!

Kako je sve počelo Prvi slučaj zaraženog od korona virusa zabeležen je 17. novembra 2019. godine u Vuhanu, prema neobjavljenim podacima Vlade Kine do kojih je došao dnevnik Saut Čajna Morning Post.

Za dve godine od korone u Srbiji je umrlo 15.405, a ukupan broj osoba koje su preležale koronu približio se drugom milionu. Mnogo pacijenti su se sa ovom blešću borili i više puta.

U Srbiji dostupne četiri vrste vakcine, odziv opao

Odmah nakon izbijanja pandemije, naučnici su započeli trku sa vremenom da naprave vakcinu koja bi mogla da zaštiti ljude od Kovida-19.

Pre ove pandemije, trebalo je najmanje četiri godine da se razvije neka vakcina. Prva vakcina protiv kovida pojavila se posle samo 11 meseci

Neke od tih farmaceutskih kompanija odlučile su da koriste tip tehnologije koji za rezultat još nikad nije imao odobrenu vakcinu za ljudsku upotrebu - mRNK i taj rizik se isplatio.

Kompanije koje su uz pomoć mRNK uspeli da naprave vakcinu protiv Kovida-19 otvorile su vrata čitavom dijapazonu novih metoda lečenja uz pomoć slične tehnologije.

Na ovaj način, stvorena je mogućnost potencijalne izrade vakcina protiv bolesti kao što su HIV, grip i zika, ali i za lečenje kancera.

Pored vakcine i revakcine, uvedena je i buster doza, međutim odziv je vremenom padao. O daljem toku vakcinacije, uskoro će odlučivati Kizni štab za borbu protiv korone.

Primena antivirusnih lekova

Za lečenje ove potencijalno smrtonosne bolesti, koriste se i antiviralni lekovi deluju tako što smanjuju kapacitet virusa da se replicira i time koče bolest.

U Srbiji su u upotrebi pakslovid i molnupiravir koje je najbolje uzimati ubrzo nakon što se jave prvi simptomi, a namenjeni su onim pacijentima kod kojih se javlja mogućnost pojave teže kliničke slike.

U januaru više od 10.000 zaraženih dnevno

Broj novozaržanih na dnevnom nivou u januaru bio je čak petocifren. Pred kovid ambulantama su bili ogromni redovi, ali srećom broj pacijenata na bolničkom lečenju nije drastično bio povećan. Brojke su trenutno u padu.

Mutacije

Srbija kao i sve druge zemlje u svetu nisu zaobišle različite mutacije kovida - poslednji u nizu je omikron, za koji se pokazalo da daje slabiju kliničku sliku, ali se mnogo brže širi. U međuveremenu ljudi su se borili sa delata sojema, a pojavila se i kombinacija korone i gripa - poznata kao flurona.

Razmatra se ukidanje korona mera

Pre samo nekoliko dana u javnosti se pojavila informacija da će Krizni štab za borbu protiv korone razmatrati predlog za ukidanje kovid propusnica, koje su uvedeni 23. oktobra prošle godine.

Prema nezvaničnim informacijama, kovid sertifikati bi trebalo da budu van snage od 14. marta, a na najverovatnije će biti ukinut i karantin za zdrave osobe, ostaće izolacija za obolele.

Maske su i dalje obavezne u zatvorenom prostoru i autobusima.

Srbija nije jedina koja razmišlja o ukidanju kovid mera, a mnoge zemlje su to već i učinile.

Ipak nema znakova da će kovid biti iskorenjen u skorijem vremenu, već je izvesnije da će ljudi morati da nastave da žive sa ovim virusom.

Postkovid

Lekari upozoravaju da korona može ostaviti dugotrajne posledice na organizam.

Za sada je nepoznat broj onih koji pate od postkovid simptoma, a lista tegoba sa kojima se pacijenti koji su prelažali koronu, sa i bez simptoma, suočavaju iz dana u dan je duža. Ovo su samo neki od njih:

Umor

Kratak dah

Bol ili stezanje u grudima, ubrzan ili nepravilan rad srca

Problemi sa pamćenjem i koncentracijom

Nesanica

Vrtoglavica, osećaj nestabilnosti i zanošenja pri hodu

Osip po koži

Bol i otok u zglobovima i bolovi i grčevi u mišićima

Anksioznost

Zujanje u ušima

Mučnina, dijareja, bolovi u stomaku, gubitak apetita

Povišena telesna temperatura

Kašalj, glavobolja, upala grla, otok vrata (mogućnost razvoja akutnog tireoiditisa)

Promene osećaja mirisa ili ukusa koji se ne povlače nakon 3 nedelje