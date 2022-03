KORONA MERE OLABAVLJENE, OSTALA 2 KLJUČNA PITANJA: Da li Srbija razmišlja da ne broji zaražene? Evo šta naši lekari kažu o ukidanju KOVID AMBULANTI

Mere protiv korona virusa od nedavno kod nas zvanično više nisu na snazi a pandemija postepeno gubi svoju jačinu što nekako uliva nadu da je definitivno na izmaku, i da se polako sve vraća u normalu.

Imajući u vidu da Španci uveliko razmišljaju o tome da prestanu da broje zaražene, a neke zemlje da brojke ne saopštavaju preko vikenda već tek u ponedeljak, otvora pitanje da li je to ono što bi moglo da usledi i kod nas u narednom periodu, i da li bi konačno mogli da nakon prvog kašlja i temperature prestanemo da idemo u kovid ambulantu?

Iako ovaj trenutak svi sa nestrpljenjem odavno priželjkujemo, i nadamo se da je sada samo pitanje dana, mišljenje struke je da konačnom cilju i dalje nismo dovoljno blizu i da pandemiji nije definitivno još uvek nije kraj.

- Epidemiološke mere treba da budu u skladu sa epidemiološkom situacijom. Ona kod nas jeste bolja nego što je bila, i brojevi pokazuju da je manje zaraženih, ali ono što možemo da očekujemo jeste da će ukidanjem mera sigurno doći do povećanja broja zaraženih. E sad ostaje da se nadamo da će kliničke slike biti takve da neće dovesti do većeg broja hospitalizovanih, i da se malo bolnice rasterete i za druge pacijente kojima je potrebna medicinska nega i terapija. Ako mi sada opet napunimo bolnice makar i sa lakšim slučajevima, opet će patiti oni koji nisu oboleli od kovida već od drugih bolesti i o tome treba razmišljati - kaže profesor Medicinskog fakulteta dr Radan Stojanović.

Korona nije nestala, jesen je neizvesna

Profesor Radan Stojanović ističe da iako smo trenutno na silaznom koraku pandemija korona virusa nije nestala i da uprkos zvaničnom ukidanju mera one treba i dalje da se poštuju iz opravdanih razlloga.

- Mi smo počeli da se ponašamo kao da korone više nema, ali ona nije nestala. Ne znamo šta će se dešavati u budućnosti. Mi se nadamo da će korona postati kako grip, sezonska bolest i da će se vakcinisati samo rizične grupe ali šta ćemo ako se to ne desi? Evo u nekim evropskim zemljama koje su već ukinule mere sada se može videti povećanje zaraženih. Treba da budemo racionalni, nije vreme za potpuno opuštanje i ukidanje kovid ambulanti i mislim da nošenje maski u zatvorenim objektima i gradskom prevozu i dalje treba da bude obavezno, jer kad može doktor da bude u skafanderu osam sati, može i film u bioskopu da se gleda sa maskom na licu, moramo da budemo malo solidarni - kaže profesor.

Prema njegovim rečima, jako je teško sada predvideti kada će se dejstvo korone videti, da li zaista nestaje ili sledi novi talas imajući u vidu da nas je u prošlosti ovaj smrtonosni virus dosta puta prevario. Takođe, sledi period lepog vremena kada će svi biti na otvorenom i kada će biti smanjene šanse za transmisiju virusa, a šta nas čeka na jesen ostaje da vidimo.

- Verovatno ćemo u narednom periodu i tokom leta biti u povoljnijoj situaciji ali šta će doneti jesen to nam ostaje da vidimo - kaže profesor Radan Stojanović .

Mere su ublažene, ali nisu ukinute

Iako je nedavno i ozvaničeno da mere koje su od početka pandemije bile na snazi više ne važe, pa su svi u uverenju da smo sa pandemijom skoro završili, prema rečima stručnjaka one su zapravo samo ublažene a ne u potpunosti ukinute jer preporuka za njihovo poštovanje i dalje važi.

- Neke države imaju plan za ukidanje, neke su ih već ukinule a neke su u najavi za popuštanje mera. Krizni štab je išao na ublažavanje mera, pokušali smo da prilagodimo mere našoj epidemiološkoj situaciji jer kao što se može videti i dalje padaju brojevi inficiranih osoba, osoba na respiratoru u bolnicama kao i preminulih lica. Mislim da bi sada bilo suviše rano sve ukinuti, jer kada bismo to uradili mi bismo onda rekli da je došlo do kraja pandemije, a zašto bismo onda uveli četvrtu dozu - kaže za "Blic" direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator procesa imunizacije u Beogradu Zoran Bekić.

On napominje da mere nisu ukinute već da su ublažene i da je dalje postoji preporuka struke da se maske nose i da je i dalje neophodno ponašati se po svim epidemiološkim pravilima jer korona još uvek postoji.

Brojanje zaraženih i dalje veoma važno

Sve manje zaraženih pa i preminulih od korona virusa navelo je Špance da uveliko razmišljaju o tome da prestanu da broje inficirane a neke zemlje planiraju da ga izostave preko vikenda. Iako su i kod nas brojke sve manje struka se sa ovim ne slaže i smatra da je brojanje neophodno sve dok se ne proglasi kraj pandemije.

- Mora i dalje da se broji i to svakodnevno. Treba da se zna situacija. Iako je sada znatno bolja ali sve dok postoji i jedan jedini zaraženi zna se da je virus prisutan i da postoji mogućnost prenosa zaraze. Dok se se ne proglasi kraj pandemije, to mora da se broji. Ne mora da se objavljuje, ali Batut mora da ima evidenciju o zaraznim bolestima - kaže epidemiolog Radmilo Petrović.

Da nije vreme da se brojanje zaraženih korona virusom ukine mišljenja je i dr Zoran Bekić, koji smatra da o trenutnom stanju obolelih javnost treba da bude obaveštena.

- Ne mislim da je baš dobro da se ukine brojanje jer sam ja za stav da u svakom času treba da imamo informacije na uvid, zato ako guramo stvari pod tepih, kasnije može da nam se vrati kao bumerang. Jer mi smo sada u petom talasu ali ko garantuje da neće uslediti šesti talas? Tako da mislim da ljudi treba da znaju u svakom trenutku šta se dešava i kakva nam je situacija, da li je došlo do skoka, da bi znali kako da se ponašaju. Treba da se pričeka, pandemija još uvek nije gotova, i dodatan oprez je i dalje neophodan - rekao je dr Zoran Bekić.

Kovid ambulante do daljnjeg za one sa simptomima uslov za ulazak u zelenu zonu

- Mi smo ukinuli neke kovid ambulante. Zatvorili smo oko 50% ali smo ostavili u svakom Domu zdravlja po dve, tri jer još uvek ima kovid pacijenata i one i dalje moraju da rade. I dalje imamo svaki dan u proseko oko 200 slučajeva što u onim za odrasle što u dečijim kovid ambulantama, tako da ne očekujem da će one biti uskoro u potpunosti biti ukinute - kaže direktor Doma zdravlja Palilula dr Aleksandar Stojanović.

Doktor objašnjava da u zdravstvenim ustanovama i dalje važi pravilo nošenja maski i da ukoliko osobe imaju neke simptome kovida ne mogu ući u zelenu zonu kod izabranog lekara dok ne urade testiranje na korona virus i utvrde da nisu zaraženi.

- Ukoliko neko ima temperaturu on ne može ući u zelenu zonu kod doktora Doma zdravlja dok se ne testira. Dakle on mora prvo da ide u kovid ambulantu da se testira i kada se utvrdi da li je zaražen ili nije prema tome se određuje i upućuje na dalje lečenje. Kada bi ovo moglo da prestane, i da ljudi više ne moraju da se testiraju to sada niko ne zna - kaže dr Aleksandar Stojanović.

Za četvrtu dozu nova vakcina

Kada je u pitanju četvrta doza profesor Medicinsog fakulteta Radan Stojanović kaže da je više za to da treba razmišljati o proizvodnji novih vakcina koje bi bile prilagođene novim sojevima.

- Kada je u pitanju četvrta doza ja pre mislim da treba razmišljati o vakcinama koje su prilagođene nekim novim sojevima, jer da sad dodajemo antitela na onaj vuhanski soj mislim da to nije strategija koja će nam doneti boljitak. Tako je i sa vakcinama gripa, pa zašto bi ovde bilo drugačije. Imalo je smisla primiti dve doze, pa i buster ali mislim da sa svakom sledećom dozom nećemo postići neki impozantan stepen zaštite, čak neki naučnici tvrde da bi prečestim davanjem doza doći do iscrpljivanja našeg imunološkog sistema, njegovog kapaciteta da odgovori na nove antigene i sve to treba uzeti u obzir - objasnio je profesor Radan.