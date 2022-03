4 RAZLOGA ZAŠTO NAM JE POTREBNA JOŠ JEDNA DOZA! Tiodorović otkriva ko bi i zbog čega morao ODMAH da je primi

Četvrtom dozom postajete otporniji na virus, vakcine su dostupne i besplatne, vakcinacijom se smanjuje mogućnost da virus mutira, sa minimum dve mRNK vakcine lakše se putuje, i to su samo neki od razloga zbog kojih je dobro primiti drugu buster dozu.

Kombo vakcinacija

Vakcinacija četvrtom dozom počela je u Srbiji, a kako lekari objašnjavaju, ona je pre svega potrebna starijima i hroničnim bolesnicima, lekarima, kao i onima koji rade u kolektivima. Takođe, drugu buster dozu mogu primiti svi koji su stariji od 18 godina, a kojima je prošlo pet meseci od treće doze.

Virus je slabiji, ali ne za svakoga

Virus je zahvaljujući svojim mutacijama promenio nekoliko sojeva, pa je vremenom postao slabiji, međutim, nije slabiji baš za svaku osobu, s ozbirom da razvoj kliničke slike zavisi od stanja imuniteta.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović kaže da je preporuka o četvrtoj dozi i te kako dobra, i da je dobro iskoristiti tu mogućnost za zaštitu od virusa. Kako napominje, oni sa slabijim imunitetom nikako ne bi trebalo da čekaju ako im je isteklo pet meseci od treće doze.

- Oni koji spadaju u rizičnu grupu, oni treba da prime da bi bili zaštićeni i u ovom takozvanom „mirnom periodu“, jer i u tom periodu virus kruži. I oni koji spadaju u te kategorije koje su rizične, hronični bolesnici, bez obzira na uzrast, oni mogu da se zaraze u svakom momentu i da dobiju neku komplikovaniju kliničku sliku. Virus i dalje cirkuliše, zato je dobro je da svi budu zaštićeni, to će im pomoći da lakše savladaju virus ako se zaraze, kaže profesor Tiodorović.

Vakcinacijom se jača otpornost, ali i spečavaju mutacije

Korona virus je za dve godine promenio nekoliko mutacija, te smo dobili i nekoliko sojeva, prema rečima lekara, delta soj je ubedljivo bio najagresivniji od svih, te je za samo dva dana „silazio“ do pluća, dok je recimo kod omikrona, situacija drugačija pa se virus zadržava u nosu i grlu. Iako omikron ne daje visoku stopu hospitalizacije, i uglavnom se leči brzo, za neke i on može biti opasan.

Preporuka je vrlo dobra, smatra profesor Tiodorović, i dodaje da će druga buster doza održati nivo zaštite naročito kod osetljivih grupa, ali će i masovnijom vakcinacijom ostati i manje prostora za mutiranje virusa.

-To je tačno tako, što je veći obuhvat vakcinacije, ne samo kod nas, nego i u svetu, to je manja šansa za razvoj novih mutacija. Kada su virusi u pitanju to je jednostavno tako, u epidemiji vakcinacija je uvek rešenje. Postoje tu prirodne zakonitosti, ali mi moramo biti svesni da nam je vakcinacija neophodna, a naročitoonima kod koji su slabijeg imuniteta, kaže profesor Tiodorović.

I njegov kolega, epidemiolog dr Radmilo Petrović objašnjava da je četvrta doza dobro rešenje, i podseća da su vakcine besplatne, a da se na taj način pojačava se imunitet ali i šiti od komplikacija koje mogu uslediti usled zaražavanja.

- Četvrta doza će pojačati imunitet svima kojima je prošlo pet meseci od poslednje doze. S druge strane, vakcinacijom se smanjuje verovatnoća mutacije, što će nas sačuvati u narednom periodu, jer mi ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Smatram da to nije velika žrtva otići i vakcinisati se, ako već imamo vakcine koje su potpuno besplatne i dostupne svima. Korona je tu, a videćemo šta nas čeka dalje, izjavio je za epidemiolog dr Radmilo Petrović

Putovanje sa dve mRNK

Iako su mnoge zemlje „spustile rampe“ kada su putovanja u pitanju, ipak ukoliko neko ima dve doze mRNK vakcine koje se priznaju na Zapadu, putovanje će biti lakše.

Prof.dr Milorad Jerkan, direktor DZ u Nišu smatra da će mladima ovo puno značiti, i da će lakše putovati.

-Zdravlje je uvek na prvom mestu i to bi trebalo da bude prvi razlog kada je vakcinacija u pitanju, međutim, mladi nekada drugačije razmišljaju, pa će za njih ova četvrta doza dobro doći, ako imaju jednu mRNK, sada mogu uzeti još jednu i lakše putovati, kaže profesor Jerkan.

Imamo oko 59 odsto vakcinisanih

Iako smo među prvima dobili vakcine, i to nekoliko različitih proizvođača, nešto manje od polovine građanstva nije pristupilo imunizaciji.

-Bilo bi bolje da smo imali veći obuhvat, ali šta je tu je. Onaj ko se vakcinisao sa dve ili tri, vakcinisaće se opet, onaj ko nije, ne znam da li će pristupiti imunizaciji. Ipak, napominjem, svi koji nisu vakcinisani a rizični su neka se vakcinišu postojećim vakcinama, ja očekujem takođe da ćemo na jesen imati i nove vakcine koje su prilagođene specijalno za novi soj, pa oni koji nisu rizični, mogu i da sačekaju, ali oni ljudi koji imaju hronične bolesti, moj savet je da ne čekaju već da odmah prime svoju buster dozu, apeluje profesor Tiodorović.

Mutacija u Izraelu

Ministarstvo zdravlja Izraela objavilo je da su otkrivena dva slučaja zaraze novim sojem korona virusa u toj zemlji, odnosno da je došlo do kombinacije omikrona BA.1 i BA.2. Epidemiolog i član Kiznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže za „Blic“ da nema razloga da nas to zabrinjava, jer su mutacije sasvim očekivane, i da ovaj soj daje blažu kliničku sliku.

- To je kombinacija omikrona BA. 1 i BA. 2 i praktično se karakteriše blagim povišenjem temperature, groznicom, bolovima u mišićima i zglobovima. I sami Izraelci su doneli odluku da nema hospitalizacije takvih bolesnika, i da to prolazi kao obična prehlada. Taj soj su dobili preko nekoga ko je stigao iz inostranstva na njihov aerodrom. Uzeli su uzorak, i otkrili ga. To znači da se takva vrsta kombinacije dešava po svetu, ali evo što je važno, oni su ipak ozbiljna medicina, važno je da nema nikakvih ozbiljnih znakova bolesti. U pitanju su lakše kliničke slike, i uglavnom sve prolazi lako i nema hospitalizacije, kaže profesor Tiodorović.

Kako je navelo ministarstvo Izrela, taj soj još uvek nije poznat u svetu, a otkriven je PCR testiranjem putnika na međunarodnom aerodromu Ben Gurion kraj Tel Aviva.

Profesor Tiodorović podseća da je virus u cirkulaciji, i da je to sasvim očekivano da se dešavaju mutacije, s tim što se ne očekuje da će doći do ozbiljnijih, zbog prirodne zakonitosti.

- Na nama je da budemo ozbiljni, jer ovo nije prošlo kao što se vidi po brojkama koje rastu u poslednja tri dana. Mi sada treba da mislimo na one ljude koji su osetljivi ili preosetljivi zbog svog pada imuniteta, na hronične bolesnike. Maske su ostale kao preporuka, ali ljudi su to shvatili kao da im više nisu potrebne, u redu, ali mi moramo da mislimo na one koji su slabiji, pa da ih zaštitimo. Što se brojeva tiče, oni će ići gore-dole u narednih desetak dana, ali posle toga očekujem jedno smirivanje, zaključuje profesor Tiodorović.