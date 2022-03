U AUSTRIJI DNEVNO VIŠE OD 31.000 ZARAŽENIH: Kod nas brojke stagniraju! Tiodorović: Sledi nam miran period, od jeseni novi krug vakcinacije!

Dok korona brojke u Srbiji uglavnom stagniraju, Evropa ne prestaje de beleži visoku stopu novozaraženih. U Nemačkoj je prema poslednjim podacima registrovano 182.939 novih slučajeva, u Francuskoj 24.179, u Italiji, 32.573, u Austriji 31.872…

Na dnevnom novu mi u proseku beležimo oko 2.000 novih slučajeva, iako smo očekivali da će brojevi padati brže, to se ipak još uvek nije desilo. Međutim, situacija kod nas nije zabrinjavajuća, ali ne treba zaboraviti da je pred nama nekoliko izazova, izbori, dolazak naših građana iz inostranstva, ali i Uskrs.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović u razgovoru za „Blic“ kaže da ćemo za izbore najverovatnije koristiti preporuku kao za referendum, da će na izbornim mestima biti neophodno koristiti masku i dezinfekciju, ali da nas nakon toga čekaju praznici, kao i dolazak naših ljudi i to iz onih zemalja gde se trenutno beleži visoka stopa novozaraženih.

- To što počinje po zapadnoj Evropi sa tim duplim omikronom, sa tom kombinacijom omikrona treba biti uprezan, iako ohrabruje ta vest koju su Izraelci saopštili da nije u pitanju opasan soj, opet budimo oprezni. Visoke brojeve imaju i Francuska, Nemačka, Italija, i to su one zemlje odakle će nam uglavnom doći naši ljudi sada za praznik, pa uvek stoji apel da treba voditi računa i paziti na simptome, kaže profesor Tiodorović.

Kako ističe, imamo održavanje na jednom nivou, krenule su brojke ka dole, ali ne onako brzo kako smo očekivali. Dobro je to što ne raste hospitalizacija, a i broj preminulih pada.

- Smatram da treba uzeti ozbiljno ovu situaciju u zapadnoj Evropi, mi smo uvek kasnili za njima, uvek je bilo nekih sedam do deset dana iza njih, zato treba biti oprezan. Mi ćemo u aprilu imati izbore, mislim da ćemo predložiti da se primenjuju sve mere kao za referendum. Tada je sve bilo dobro odrađeno i nismo posle toga imali porast broja zaraženih, to je dobar model i verovatno će biti predložen i za predstojeće izbore. To podrazumeva da kada dođe glasač na izborno mesto, da stavi masku, da drži distancu, šta je tu teško, objašnjava profesor.

Nakon toga nam dolazi Uskrs, ali i naši ljudi iz inostranstva, pa je neophodno biti oprezan.

- Oni obično dolaze iz tih zemalja gde brojke rastu, da li je to Nemačka, Italija, Austrija, treba biti spreman na to, ako pratimo situaciju to nam može pomoći da izbegnemo neki novi talas.

- Uskrs nosi rizik, ne samo što dolaze, već se tada obično održavaju svadbe, okupljanja, što nosi sa sobom visok nivo mogućeg zaražavanja. Svadbe uveliko traju, da se razumemo, zabrane nema ali budimo svesni da preporuke postoje, pa ako sumnjate da imate koronu, da imate neki simptom, nemojte ići na proslavu, kaže profesor Tiodorović.

Ukrštanje dva omirkona

Ministarstvo zdravlja Izraela objavilo je pre nekoliko dana da su otkrivena dva slučaja zaraze novim sojem korona virusa u toj zemlji, odnosno da je došlo do kombinacije omikrona BA.1 i BA.2. Epidemiolog i član Kiznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović izjavio je tada za „Blic“ da nema razloga da nas to zabrinjava, jer su mutacije sasvim očekivane, i da ovaj soj daje blažu kliničku sliku.

- To je kombinacija omikrona BA. 1 i BA. 2 i praktično se karakteriše blagim povišenjem temperature, groznicom, bolovima u mišićima i zglobovima. I sami Izraelci su doneli odluku da nema hospitalizacije takvih bolesnika, i da to prolazi kao obična prehlada. Taj soj su dobili preko nekoga ko je stigao iz inostranstva na njihov aerodrom. Uzeli su uzorak, i otkrili ga. To znači da se takva vrsta kombinacije dešava po svetu, ali evo što je važno, oni su ipak ozbiljna medicina, važno je da nema nikakvih ozbiljnih znakova bolesti. U pitanju su lakše kliničke slike, i uglavnom sve prolazi lako i nema hospitalizacije, izjavio je profesor Tiodorović.

Sledi miran period, na jesen vakcinacija

Proleće i leto će nam biti mirno, smatra sagovornik, deo aprila će biti rizičan zbog okupljanja, a onda očekujemo mirno proleće i leto.

- Maj će biti miran, ne treba očekivati nešto posebno. Leto će biti mirno takođe, a na jesen, očekujem vakcine prilagođene novim sojevima, i apelujem na sve da ne zaboravmo na imunizaciju, kako sada, tako i pred jesen i zimu, poručuje profesor Tiodorović.

- Očekujem da na jesen počne novi krug vakcinacije celog stanovništva, a pre svega onih sa imunodeficijencijom, starijih osoba i hroničnih bolesnika, najnovijim vakcinama, koje će verovatno biti i polivalentne, odnosno sadržati u sebi više sojeva korone koji tada budu dominirajući. Vodeće kompanije, koje proizvode vakcine protiv kovida, rade na tome da naprave vakcinu kakva je ona protiv gripa, da pokrije sojeve koji u tom momentu cirkulišu planetom - kaže prof. Tiodorović.

On podseća da su sve sadašnje vakcine napravljene od izvornog, vuhanskog soja, koji odavno ne cirkuliše nigde na svetu.

- Zato se farmaceutske kuće utrkuju u tome da što pre naprave nove vakcine i budu spremne, a najkasnije do jeseni, kako bi bila bolja zaštita ljudi od koronavirusa - navodi prof. Tiodorović i dodaje da će Srbija među prvima, kao što je bio slučaj i sa najnovijim lekovima, nabaviti i te vakcine kada stignu.

U Srbiji je počela primena četvrte doze za sve koji su imunokompromitovani ili su stari ili imaju hronične bolesti usled čega vakcina ima manju zaštitnu moć.

- A ko želi može da primi i četvrtu i petu dozu vakcine ako mu je potrebna zarad ulaska u neke države koje ne priznaju rusku il kinesku vakcinu, koje su mnogi naši građani primili - zaključuje prof. Tiodorović.