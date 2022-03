BLIŽI SE KRAJ! KORONA ĆE OD SLEDEĆE GODINE BITI ENDEMSKA BOLEST! Evo šta o tome kažu stručnjaci...

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/CECILIA FABIANO/LAPRESSE VIA AP, Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ | |

Španija je ukinula obaveznu izolaciju za lakše slučajeve, oni to mogu jer imaju obuhvat vakcinacije veći od 90 odsto, kod nas se ukidanje izolacije za obolele ne očekuje tako skoro, kaže za „Blic“ prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije kovid-19.

U Srbiji ćemo koronu tretirati kao endemsku bolest najverovatnije sledeće godine, kada prođemo dve faze, proleće-leto, i jesen-zima. Tada neće postojati ni prebrojavanje zaraženih, a niti će biti obavezna izolacija.

Direktorka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, doc. dr Verica Jovanović pojašnjava za Blic da karantin više ne nije na snazi u Srbiji, ali da je izolacija i dalje obavezna, bez obzira na to što u nekim zemljama postoje naznake da će biti promena kada su mere u pitanju.

Kada će Srbija moći da ukine sve mere, direktorka Batuta ističe da se to ne može predvideti precizno, ali podseća da je epidemiološka situacija u našoj zemlji bolja.

Profesor dr Branislav Tiodorović takođe napominje za Blic da treba razlikovati karantin i izolaciju, jer karantin se odnosi za osobe iz kontakta, a izolacija za obolele te da često dolazi do mešanja ova dva pojma.

-Karantin se odnosi na zdrave osobe iz kontakta, to su osobe koje su u porodici, ili na poslu, koje su bile u kontaktu sa osobom koja je zaražena, to su zdrave osobe za koje se može sumnjati da možda obole u narednih nekoliko dana. Omikron inkubacija je kraća nego kod delte i prethodnih sojeva, ranije je trajalo 14 dana, a kod omikrona je čak ispod sedam dana, a može biti čak i do dva dana - ističe prof.dr Tiodorović.

Veće zaražavanje kod omikrona

Zaraženi moraju da idu izolaciju i ta izolacija traje sedam dana, ona može biti kućna ako se radi o lakšem obliku, ili hospitalizacija ako je neki teži oblik. Kod omikrona imamo veće zaražavanje, ali kliničke slike su uglavnom lakše, pa se sve svodi na terapiju koja se dobije u ambulanti, te se nakon kraćeg mirovanja sve reguliše i završi- objašnjava profesor Tiodorović

Kako ističe prof.dr Tiodorović izolacija mora ostati na snazi jer je omikron izuzetno zarazan, pa je potrebno izolovati obolelu osobu, bez obzira što se radi o lakšoj kliničkoj slici.

-Ukidanje izolacije ne možemo očekivati skoro. Svako ko je zaražen i oboleo je najjači i najbolji izvor infekcije. On mora da bude u izolaciji posebno, da mu se posebno donosi hrana, da boravi u posebnoj prostoriji, nosi masku i drži distancu od ukućana… To Španci mogu da urade jer je obuhvat vakcinacije takav da imaju preko 90 odsto, mi to nismo dostigli - dodaje profesor Tiodorović.

Pred nama su dve faze

Prema procenama profesora Tiodorovića pred nama su dve faze, prva je proleće-leto koja će biti mirna, a zatim sledi jesen-zima, kada se očekuju nove vakcine koje će, takoreći, koronu konačno svrstati u endemsku bolest.

-Proleće i leto će proći bez ikakvih problema. Na jesen se može desiti da mi dobijemo novu vakcinu, jer svi najveći proizvođači vakcina u svetu rade na tome da prilagode vakcine dominirajućim sojevima i da na taj način dobijemo vakcinu koja će biti kao sezonska vakcina -kaže prof.dr Tiodorović.

On dodaje da nam slede dve faze. Prva faza je proleće-leto koja će biti za virus nepogodna, ljudi će boraviti više na otvorenom, tako da će biti manji rizik od zaražavanja. To se, pak ne odnosi na one koji su osetljivi, jer će u gomili uvek biti na meti virusa.

Drugi period će biti jesen- zima, pa ako budemo dobili te vakcine, onda ćemo zaštiti najosetljiviji deo populacije i time smanjiti mogućnost održavanja virusa.

-Na taj način on će u sledećoj godini preći u endemsko oboljenje kao što je to grip, a tada neće biti potrebno ni prebrojavanje ni objavljivanje brojki, ali će biti potrebno da se ljudi javljaju na vakcinaciju kao što to čine protiv sezonskog gripa - zaključuje za Blic profesor Tiodorović.

