NIJE SAMO MOZAK NA UDARU! Alarmantni podaci lekara: Korona ostavlja OVE UŽASNE POSLEDICE na svim organima

Doktor Boris Kamenov, imunolog, istakao je da smo zaboravili da brinemo o zdravlju, a korona nas je samo podsetila da se vratimo tome.

Pandemija kovida i sam virus doneli su brojne komplikacije, simptome i posledice mnogim ljudima širom sveta.Kako se do sada pokazalo,reč je o virusu koji naučnici,lekari i ostali stručnjaci i dalje istražuju, a najnovija studija donela je iznenađujuće rezultate.

Reč je o studiji naučnika sa Univerziteta Kembridž koja je dokazala da korona može smanjiti koeficijent inteligencije i ostariti mozak za čak 20 godina.

Ljudi, koji su primljeni u bolnicu sa virusom, mogli su da pretrpe oštećenje mozga koje traje duže od šest meseci.

Kako navode lekari, tada takvi pacijenti imaju problema da pronađu prave reči, treba im više vremena da obrade informacije ili imaju kraći fokus pažnje. Pacijenti koji imaju težu kliničku sliku, trpe najgore posledice.

- Vrlo je interesantno da treba uvek samo Britanci da nam kažu nešto. Kao što je bilo za vitamin D, kada su rekli da on nije dobar, sve dok Izraelci nisu izneli nove studije u kojima kažu suprotno. Kovid izaziva teška oštećenja na svakom organu. Ako napadne mozak, urušiće imunitet, ako napadne srce, bubrege, tu ćemo imati posledice. Imamo i ranije, priču o autizmu, priču o deci koja ne mogu da progovore, a vezano je za imuni sistem - kaže dr Kamenov.

Profesor dr Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu istakao je da je u osnovi cele priče u pitanju jedna sistemska bolest.

- U momentu kada je pandemija bila aktuelna mi smo spasavali živote, bolest je bila veoma nepredvidiva, a sada je došlo na red da analiziramo dugotrajne posledice. Ako se pohrani u mozgu, napadaće imuni sistem, ako napadne srce, onda je tu fokus, bubreg. Nepredvidivo je gde će se posle ispoljiti u najgorem svetlu. Miokarditis, išijas, sve su to bile posledice mesecima posle korone, koje su se ponavljale. Veoma je nejasno šta se dešavalo tokom ove dve godine. Ovaj virus se nije ponašao po knjigama. Patofiziologija je bila veoma nepredvidiva. Ako se korona ne zaleči na pravi način, može da izazove ogromne posledice po mozak i celo telo - kaže dr Jakovljević.

Dr Boris Kamenov je istakao da virusi ostaju u organizmu i da mogu da se reaktiviraju u svakom momentu.

- To je kao sa gripom. Niko ne može da kaže da li će i kada će da se reaktivira. Sigurno je da omikron koji me mnogo zarazniji, a manje patogen, doveo je do toga da se mnogo ljudi zarazi i da se stekne imunitet. Ova nova mutanta je na neki način porazila i vakcinu i virus. Mislim da je to dosta povoljno uticalo da se taj virus suzbije - kaže Kamenov.

Dr Jakovljević je naveo da je prevencija najvažnija u borbi protiv bilo koje bolesti.

- Ovo je trebalo da nas navede da stavimo prst na čelo i da se zapitamo šta nam je zaista važno.