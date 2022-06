MISLILI SMO DA SE KORONA 'GASI', ALI NIJE KRAJ! Dr Udovičić upozorio: Narednih dana ZNAČAJAN BROJ novozaraženih!

Izvor: Mondo, Foto: Tanjug/Rade Prelić, Strahinja Aćimović/Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

Dr Ivo Udovičić najavljuje novo pogoršanje epidemiološke situacije u narednim danima.

Korona brojke su poslednjih dana u blagom porastu – već danima se beleži po više od 500 novozaraženih dnevno, a taman je izgledalo da brojke padaju. Da li nas očekuje novi talas epidemije, rekao je dr Ivo Udovičić.

Austrija, Grčka, sve ono što se dešava u Evropi, mi to uvek očekujemo za deset do 15 dana da se desi u Srbiji, tako smo to očekivali i ovih dana. Sigurno će u narednom periodu biti značajnijeg broja novozaraženih, ali iskustva sa omikron sojem govore da zdravstveni sistem neće trpeti.

Dr Udovičić je istakao da u Vojno-medicinskom centru Karaburma trenutno imaju 12 pacijenata te da je i dalje najugroženija starija populacija sa pratećim bolestima, kao i oni kojima iz bilo kog razloga padne imuni sistem. Međutim, kaže da ih jedna stvar posebno zabrinajva.

- Ono što nas zabrinajva je da smo već imali nekoliko pacijenata čija klinička slika, nalaz na plućima i tok bolesti ukazuju na delta soj, to je ono što čega se mi plašimo. To su bili mlađi ljudi, na svu sreću oni su van bolnice, ozdravili su. Moramo voditi računa i dalje, veliki broj pacijenata će biti, ali ne očekujemo da zdravstveni sistem trpi - poručio je on.

Zbog očekivanog povećanja korona brojki u narednom periodu, doktor je uputio i savet ljudima.

Savet posebno za stariju populaciju koja ima prateće bolesti, obavezno nošenje maski kada ulaze u neki zatvoreni prostor gde je veća koncentracija ljudi, na otvorenom nema potrebe. Isto je savet i za one mlađe koji kod kuće imaju nekog starijeg, jer mogu lako da prenesu bolest.