U SRBIJU STIŽE SEDMI TALAS KORONE?! Lekari: Umiraće oni koji nisu vakcinisani!

Za samo nedelju dana u Srbiji je skoro dupliran broj zaraženih, a stručnjaci ocenjuju da bi zbog zaraznijih podvarijanti omikrona trebalo da pojačamo imunizaciju, ali i vratimo maske na lica

Sedmi talas zaraze koronavirusom uveliko se diže u Evropi, ali i Srbiji, a broj inficiranih građana je za samo nedelju dana skoro dupliran i juče ih je bilo 876.

Stručnjaci upozoravaju za Kurir da su nove podvarijante omikron soja zaraznije i lakše pobeđuju već stečeni imunitet, te apeluju na ljude da se pridržavaju mera i vakcinišu, kako bi sačuvali živote.

- Korona će doći do nivoa gripa, ali do tada će umreti još hiljade ljudi koji nisu morali jer smatraju da su pametni i neće da se vakcinišu - izjavio je za Kurir dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog.

On objašnjava da se sada šire nove podvarijante omikrona BA4, BA5. - Omikron ima pet varijanti, mi smo oko Nove godine obolevali od prve varijante. I ostala četiri soja dolaze iz Južne Afrike. U Portugaliji je BA5 soj preuzeo primat, tako da oni za dve nedelje imaju broj zaraženih oko 200.000, odnosno 13.000 na dnevnom nivou - istakao je Šekler napomenuvši da i kod nas raste broj obolelih.

- U Srbiji se 60-70 odsto ljudi zarazilo omikronom, a baš taj omikron daje vrlo slabu zaštitu od nove linije omikrona. Bitno nam je da nema težih kliničkih slika i veće smrtnosti, ali će nam se bolnice puniti kako bude rastao broj obolelih - istakao je on i ocenio da "ovo zlo" može da se prođe na lakši način uz vakcinaciju, uz koju će svakom obolelom biti lakša krvna slika.

Podseća da je preporuka naših lekara da četvrtu dozu treba da prime najpre stariji od 65 godina i oni koji su rizične grupe.

- Lično smatram da svaka odrasla osoba može i treba da primi četvrtu dozu - zaključio je Šekler.

Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić se nadovezuje da je interesovanje za vakcinaciju vidno opalo.

- Vakcinacija protiv koronavirusa vrši se u domovima zdravlja i u Beogradu na punktu za vakcinaciju u TC "Galerija". U domove zdravlja dođe samo nekoliko desetina ljudi, interesovanje za imunizaciju je znatno opalo - rekao je on. Pored insistiranja na vakcinaciji, epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović smatra da je vreme i da ponovo počnemo da nosimo zaštitne maske.

- Procenjuje se da će broj zaraženih uskoro ići i do 2.000 obolelih dnevno, te bi bilo dobro da se ponovo preporuče neke mere zaštite. Sada je na snazi preporuka da se nose maske u zdravstvenim ustanovama i u zatvorenom gde su gužve, ali bi bilo dobro da se nošenje maski uvede kao obavezna mera u zdravstvu i na javnim mestima da bi to moglo da se kontroliše - kaže on i dodaje od čega strahuje:

- Ova varijanta je blaža, ali je problem što se lakše prenosi, zaraznija je. Verovatno će sa brojem zaraženih porasti i broj smrtnih slučajeva.

Zaraza uzima maha

Dan Broj obolelih Na respiratoru Preminuli

04. jul 1.260 9 1

02. jul 808 8 3

29. jun 876 7 0

28. jun 810 8 1

27. jun 751 7 3

26. jun 468 7 1

25. jun 535 5 0

24. jun 587 6 1

23. jun 566 7 1