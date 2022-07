OD KENTAURA ŠTITI SAMO HIBRIDNI IMUNITET! Epidemiolog Radovanović o novom soju: KORONA NIKADA NEĆE NESTATI

Korona nikada neće nestati, već će prelazi u endemiju, saopštio je epidemiolog Zoran Radovanović.

Epidemiolog smatra da je svako nova zaraza koja nas zahvati koronom opasna, jer se povećavaju oštećenja organa koja ona napada.

- Mi moramo da shvatimo da će taj virus ostati sa nama. On će preći u endemiju. Povremeno će praviti te epidemijske talase. Kod dece to najčešće to prođe sa najlakšim simptomima gde roditelji to i ne primete. Međutim, u Americi je umrlo više od 400 dece uzrasta od 5 godina od kovida. Malo je verovatno da ćemo mi izbeći oboljevanje, jer će se desiti da će se svako od nas zaraziti. Ali moramo da imamo u vidu da svaka nova epizoda povećava oštećenja - rekao je epidemiolog.



Novi soj, nova opasnost

Virusolozi su zabrinuti zbog pojave nove, veoma zarazne varijante omikrona, koji se brzo širi Indijom i već je stigao u Veliku Britaniju, odakle je dalje prenet u Evropu.

Početkom jula dnevne brojke zaraženih u Srbiji idu i do 2000, a stručnjaci navode da će još rasti.

Sve je veći broj dece čiji su testovi pozitivni, što je crveni alarm za sve. Mutacije viđene kod “kentaura” ukazuju da možda ima prednost u rastu u odnosu na druge sojeve.

Epidemiolog se osvrnuo i na samu vakcinu za koju smatra da je bila izvandredna protiv ranijih sojeva, ali da i dalje radi posao protiv novih poput "kentaura".

- Moramo da shvatimo da je vakcina protiv kovida bila izvandredna u odnosu na one prve sojeve. Štitila je od hospitalizacije znatno preko 95%. U odnosu na ove sada sojeve zaštita je manja. Dve doze vakcine štite oko 35%, dok buster doza odnosno treća štite oko 70% od oboljevanja. Ali štite od dospevanja u bolnicu, mehaničke ventilacije i groblja. Najbolja kombinacija je ako ste i oboleli i vakcinisani, to je ono što se zove hibridni imunitet - rekao je epidemiolog.