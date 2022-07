OVO SU RAZLOZI ZBOG KOJIH RASTE BROJ ZARAŽENIH: Imaćemo dnevno 3.000, 4.000 obolelih, mislite o maskama

Rast ćemo imati do kraja jula, početkom avgusta.

Broj zaraženih korona virusom u Srbiji na dnevnom nivou je oko 2.000, zbog toga je produžen rad kovid ambulanti. Ovaj broj će verovatno nastaviti da raste, a onda će se, kako za Telegraf.rs objašnjava profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, zaustaviti na platou od 1.500 do 2.000. To se može desiti do kraja ovog meseca eventualno početkom avgusta, a ovo što se trenutno dešava, kako za naš portal kaže profesor, nije talas, jer na sreću rast inficiranih ne prati nagli rast hospitalizovanih.

U međuvremenu, do tog platoa, može se desiti da na dnevnom nivou imamo i 3.000, pa i 4.000 zaraženih.

Do kraja jula, početka avgusta imaćemo rast, a onda će stvoriti plato na 1.500 do 2.000. Ovih dana, odnosno u međuvremenu, može da se desi da bude i 3.000, i 4.000 inficiranih dnevno, ali će plato, odnosno u jednom trenutku će doći do grafičkog izravnjanja na 1.500 do 2.000. Međutim, sa platoa se broj nikada ne spušta tako brzo, a to su već prošli Amerikanci, Velika Britanija, a sad i Nemačka, a mi ćemo biti u toj situaciji. Trenutno su, verovatno, aktuelne podvarijante omikrona BA. 5 i BA. 4, s tim da je u ovom trenutku važniji BA. 5, koji je rašireniji u Evropi - objašnjava prof. dr Tiodorović za Telegraf.rs.

Prema njegovim rečima, veliki broj ljudi ni ne zna da su zaraženi, nemaju simptome, pa se kreću, rade, putuju, i tako da se dešava prirodni proces zaražavanja. Na pitanje da li je ovo talas, profesor kaže nije pravi, a postoji razlog zašto tako ocenjuje.

Nije pravi talas. Jeste povećanje broja zaraženih, ali ne može da se kaže da je talas kada imamo relativno sporo punjenje bolnica. Talas, u pravom smislu, trebalo bi da karakteriše incidencija odnosno zaražavanje, ali i sa druge strane mora da bude i povećanje hospitalizovanih u bolnicama sa posledicama, sa teškim stanjima, a očigledno je da nemamo toliko teških stanja. Sada u bolnicama dominiraju oni sa srednje teškom ili lakšom kliničkom slikom - kaže prof. dr Tiodorović.

On navodi da se može reći da broj pozitivnih nije praćen i naglim porastom hospitalizovanih.

Broj umrlih je i dalje pristan, na nižem je nivou ali i jedan preminuli je neprocenjiv a kamoli 3, 4. Dakle, imamo jednu situaciju koja još nije zabrinjavajuća ali zahteva pažnju, zahteva oprez, ozbiljnost i mislim da nema dileme da svi treba da budu svesni preporuke o nošenju maske u zatvorenom prostoru. Tako je i u Evropi, a i svuda oko nas tako. Preporučuje se nošenje maske u zatvorenom prostoru a kada ste napolju, negde u gužvi, gde nema uslova za držanje distance od metar i po dva, onda i tu. Pre svega, maske treba da nose osobe koje imaju imunodificijenciju, hronični bolesnici svih vrsta, bez obzira na uzrast. Takođe, i mlađi moraju da budu svesni da treba da nose masku kada dolaze kod njih, kada su u posetama hroničnim bolesnicima. Inače, obaveza nošenja maski nikada nije prekinuta ni u zdravstvenim ustanovama, ni u socijalnim - podseća on.

Pored onih koji imaju simptome, zaraženi se otkrivaju i jer se mnogi testiraju i zbog putovanja, zbog odlaska u bolnicu radi drugih procedura koje nemaju veze sa kovidom, zato što se vraćaju zaraženi sa letovanja, a profesor kaže da ima i zaraženih zdravstvenih radnika.

Svi obolevaju, i vakcinisani i nevakcinisani, s tim da bolje prolaze oni koji vakcinisani a najteže prolaze oni koji imaju imunodificijencije dakle pad imuniteta. Mi imamo problem što nam obuhvat vakcinacije nije veliki, tako da, bez obzira na to što postoji uverenje kod naučnika da omikron zaobilazi vakcinu, neki naučnici kažu da su vakcinisani zaštićeni negde između 50 i 70 odsto, u zavisnosti od imuniteta. Ne zavisi samo od vakcine, već i organizma koji je prima. Ako je on očuvan, ako je zdrav organizam, ima dobar odgovor, ima dobar imunitet. Zato se osobama sa hroničnim bolestima i starijima preporučuje i četvrta doza. Ona bi trebalo da ih zaštiti, ako ništa drugo onda od nekih težih komplikacija, da ne dođu do respiratora. Ima rezona da se dalje vakcinišemo - smatra Tiodorović.

Inače, Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je zbog aktuelne epidemijske situacije, od danas radno vreme kovid ambulanti ponovo od 7 do 20 časova. U Beogradu kovid ambulante u Ulici cara Dušana 178 u Zemunu i u Knez Danilovoj 16 na Paliluli, radiće 24 časa svakoga dana.

