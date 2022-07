SADA 1 ČOVEK ZARAZI NJIH 20! Dr Kon detaljno o situaciji sa kovidom u Srbiji: Otkrio zašto Krizni štab više NE ZASEDA

Epidemiolog je rekao da nosi masku u zatvorenom prostoru gotovo uvek, na poslu je nosi tokom čitavog radnog vremena.

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas da u zdravstvenim ustanovama maska treba da se nosi obavezno, jer nam se dešavaju zaražavanja u njima, a obavezna je i u socijalnim ustanovama.

Omikron se razgranao, sada jedna osoba može da zarazi njih 20, ali je ipak ovo postala blaga bolest, kaže Kon.

Kon je rekao da on nosi masku u zatvorenom prostoru gotovo uvek, a na poslu tokom čitavog radnog vremena.

- U zdravstvenim ustanovama maska treba da se nosi obavezno, jer nam se dešavaju zaražavanja u zdravstvenim ustanovama. Obavezna je maska i u socijalnim ustanovama, jer tamo možemo da zarazimo nekog ko može da dobije tešku formu i da ne daj Bože strada - istakao je Kon za Javni servis.

Prema njegovim rečima, nošenje maske je i dalje vrlo značajno, svaka maska vredi i bolje je nego da čovek nema ništa, tamo gde ne može da se drži distanca, u zatvorenom prostoru, maska je apsolutno korisna.

Napomenuo da ako govorimo koja je najsigurnija maska, to su onda one poput N92, one daju zaštitu adekvatnu za ovu situaciju.

- Krizni štab se dugo ne sastavlja, ali postoji. Epidemiolozi Kriznog štaba su međusobno u komunikaciji. Virus se značajno izmenio i mi u Srbiji imamo samo omikron, nema više delte - istakao je epidemiolog.

BA1, BA2-stelt, BA4-kentaur, BA5

Kon je podsetio da je nekada jedna osoba mogla da zarazi 2,3 osobe, pa se taj broj povećavao na 5,6, sada se to višestruko povećava i od jedne osobe može da se zarazi više od 15 osoba, blizu 20.

- To je tako što se tiče potencijala zaražavanja, ali je dobra vest što su oblici bolesti blaži. Omikron se jako razgranao, imamo puno mutacija. U Srbiji imamo BA1, BA2 koji zovemo stelt, ima BA4 - kentaur i BA5 koji ima ogroman potencijal, koji je u junu imao samo jedan procenat, a sada je došao na 28 odsto - istakao je Kon.

Prema njegovom mišljenju, Krizni štab nema šta da kaže.

- Zabrane i kovid propusnice više nemaju nikakvog smisla jer BA5 zaobilazi imunitet, bilo da je on stvoren vakcinaciom ili infekcijom. I BA5 može da se dobije jako brzo, ponovo. Mi ne znamo zašto je tako. I ne znamo zašto nema očekujućeg imuniteta koji smo naučili da imamo - napomenuo je epidemiolog.

Nema šta da se čeka, primite buster

I povrh toga, Kon kaže da je neophodna temeljna zaštita vakcinacijom.

- Oni koji nisu primili buster oni treba da prime. Nema šta da čekaju. Skoro da je obavezujuće za one starije i imunokompromitovane, to spasava živote i teške forme. Ne sme da bude iznenađenje da broj zaraženih dostigne 10.000. Naredne dve nedelje će biti porast, ali opet naglašavam, ovo je postala blaga bolest - istakao je Kon

On je snažno preporučio maske u zatvorenom prostoru i buster dozu, jer će biti onih koji će teško proći.

- Mi ne možemo da promenimo tok virusa - zaključio je Kon.