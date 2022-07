Srpski lekari o KENTAURU: Taj soj VEĆ HARA SRBIJOM, situacija je loša, u septembru će biti JOŠ GORE

Kentaur je stigao u Srbiju, tvrdi dr Aleksandar Stojanović, dir. Doma zdravlja "Palilula".

Pored vrućina,ono što je daleko opasnije je da se korona ne predaje. Epidemiolog dr Predrag Kon smatra da je crveni alarm, kada je reč o kovidu, ponovo upaljen jer već imamo 500 hospitalizovanih, ali da će zaista kritično biti kada više od 1.000 ljudi bude u bolnicama, a to će se, prema njegovim rečima, desiti za desetak dana.

Stojanović se osvrnuo na novi soj zvani Kentaur i naveo njegove simptome.

- Nigde niko ne poštuje mere, pa tako i kod nas. Mi smo u maju mesecu ušli u neke mirnije vode i radili smo do 3 sata. Negde početkom jula već je 5.000 do 6.000 testiranih dnevno. Najveće kovid ambulante sada rade do 20 časova. Mi smo se ponovo vratili na stari režim od 24 sata. Sada imamo talas gde je dominantan novi soj Kentaur. Ja se ne bi složio sa Konom da li je Kentaur stigao u Srbiju. Nemoguće da nije stigao. Malo me čudi kako Englezi uvek to pokrenu. Simptomi su da imate promuklost, bol u grlu, suvi kašalj i ne morate da imate temperaturu, ali vi ste pozitivni. Cena će doći u septembru - rekao je Stojanović.

Profesor doktor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, dotakao se svojih analiza i naveo kakvo je stanje u Srbiji i svetu.

- U Srbiji je stanje loše i biće još lošije. Vidimo da su Grčka, Francuska, Italija, Nemačka izuzetno loše. Tamo gde je zaokruženo zeleno pokazuje da su počeli da padaju brojevi, bez obzira na boju. Ukrajinu i Belorusiju treba izuzeti jer ne objavljuju podatke već odavno. Portugalija je negde u martu krenula da raste, a sada je u padu - rekao je Kočović.