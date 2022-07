RAŠĆE BROJ UMRLIH! DR KON UPOZORIO: SITUACIJA ĆE SE POGORŠAVATI: Otkrio i da Srbijom hara samo 1 SOJ virusa

Epidemiolog dr Predrag Kon otkrio da u Srbiji trenutno postoji samo omikron soj korone, pa objasnio šta je problem sa novim podvarijantama koje se pojavljuju.

Širom sveta, kao i u našoj zemlji, raste broj zaraženih korona virusom. U brojnim zemljama registrovane su nove podvarijante kovida, a epidemiolog dr Predrag Kon otkrio je koji soj je dominantan u našoj zemlji.

- Svi očekujemo neki kraj ovoga svega i onda se dešava izmena virusa i pojava tih podvarijanti. U Srbiji trenutno dominira, zapravo je jedini, to je omikron, nema više delte, to je poslednji presek koji je rađen 8. jula. Što se podvarijanti tiče došlo je do promena, mi smo u prethodnom preseku 6. juna imali 90 odsto prisutan taj BA2, među kojima je taj BA2.75 koga su izmislili da se zove kentaur i samo zbunjuju sve", poručio je dr Kon, a zatim objašnjava zašto je odjednom, usred leta, došlo do povećanja korona brojki.

Stvar je u tome što imamo direktan prenos evolucije ovog virusa i njegove borbe za opstanak na planeti, tako nešto nismo nikad imali. Virus se neprekidno vraća i menja se tako što pravi podvarijante, taj BA5 je 28 puta povećao svoje učešće u ukupnom broju virusa koji su ispitivani. To je ogromna njegova snaga, zato je i došlo do ovakvog porasta, ne samo zbog toga, dolazi i zbog toga što ima mnogo kontakata jer smo u periodu kada imamo putovanja, prenos iz turističkih destinacija, imamo koncerte, sva moguća slavlja koja ostavljamo da sprovodimo preko leta.

Dr Kon je pojasnio i šta je najveći problem sa novim podvarijantama virusa koji kruži svetom.

- Postoje varijante koje su zabrinjavajuće, varijanta za posebno praćenje, ali to je bitno da mi još uvek nemamo da je BA5 varijanta od posebnog značaja, što ne znači da neće postati. Suština je u tome što je ta izmena tolika da zaobilazi imunitet koji je već stvoren. Mi možemo da imamo antitela, bilo od vakcine ili preležane bolesti, dođe nam BA5 i mi bez obzira na ta antitela ispoljavamo simptome bolesti - kaže Kon.

Epidemiolog je ocenio i da je trenutna epidemiološka situacija nesigurna, ali je upozorio i da ubrzo sledi pogoršanje.

- Mi sada imamo povećanje broja hospitalizovanih, koji je sada u rangu da se broje stotine, sada već prolazi 500. Ja upozoravam da će taj broj za desetak dana postati četvorocifren, broj umrlih će se i dalje povećavati, to pokazuje ta reprodukciona stopa gde imamo i dalje nagli porast. Prvo mora da dođe do usporavanja brzine porasta, da dođe do zaravnjenja, pa tek onda da dođe pad. Na kraju u bolnicama uvek završe oni koji su najosetljiviji, ovi ostali se razbolevaju, brzo ozdrave i takva je situacija trenutno. Ta situacija je epidemiološki nesigurna, sa trenutnom tendencijom daljeg pogoršanja, ne možemo više da kažemo da je potpuni mir, mi smo u nesigurnoj situaciji - istakao je dr Kon.