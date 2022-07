PRETE NAM 3 KORONA SCENARIJA, OD JEDNOG SVI STRAHUJU! Brojke nezaustavljivo rastu, struka upozorila: Ako ne učinimo nešto, SLEDI EKSPLOZIJA

Dr Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja "Savski venac" i koordinator za vakcinaciju, rekao je da se u narednih nedelju dana može očekivati po 6.000 novozaražnih na dnevnom nivou.

Broj zaraženih korona virusom raste već devet nedelja, ove sedmice možemo očekivati i 7.000 obolelih na dnevnom nivou, a svi se pitaju da li nam ponovo, kao u januaru, preti po skoro 20.000 pozitivnih, punjenje bolnica i, eventualno, neke nove mere.

Kada su početkom juna stidljivo počele da rastu brojke, većina naših uglednih epidemiologa je tvrdila da je reč o “trenutnim oscilacijama”, te da možemo da očekujemo 300-500 novih slučajeva na dan, u najgoroj varijanti do 2.000. Baš kao i da novog talasa neće biti pre jeseni. Korona ih je, međutim, kao i mnogo puta od početka pandemije demantovala i pokazala koliko je ovaj virus nepredvidiv.

Nije tajna da je za ovaj novi talas kriva nova podvarijanta omikrona BA.5 koja je znatno zaraznija od svih prethodnih, koja izbegava imunitet stečen vakcinom ili preležanom bolešću, koja se znatno lakše prenosi čak i na otvorenom. I koja je zaplusnula ne samo naše prostore, već i veći deo Evrope i sveta, a posebno atarktivne turističke destinacije poput Italije, Grčke, Kipra, Portugala, Francuske, Austrije, Nemačke...

- Sojevi omikrona se sada daleko više šire, postoji veliki broj kontakata i putovanja, što utiče na zaražavanje. Ukoliko ne učinimo nešto po tom pitanju, a to je pridržavanje epidemioloških mera, doći će do još većih brojeva, koji se mogu očekivati ne samo na jesen, već i u idućem periodu - upozorava Bekić.

Pre nekoliko dana dr Predrag Kon je rekao “da već imamo 500 hospitalizovanih pacijenata, a da se za desetak dana očekuje više od 1.000”.

Na punjenje bolnica upozorava i komandant Vojne bolnice Karaburma dr Ivo Udovičić.

- Brine me da li će bolnice Karaburma i Batajnica biti dovoljne da zbrinemo pacijente iz Beograda u ovom letnjem periodu, a siguran sam da na jesen nećemo i da će neki veći kliničko-bolnički centri morati da uđu u kovid sistem. U bolnici su isključivo ugrožene kategorije - stariji i s pridruženim bolestima koji nisu primili četvrtu dozu vakcine iako im je jasno preporučena. Imunitet traje oko tri meseca, pa iako imaju tri doze, sada kao da nisu ni vakcinisani - rekao je Udovičić.

Trenutno su tri korona varijante u igri. Optimistična, realna i pesimistična. Zato krenimo redom.

1. Optimistična varijanta

Broj zaraženih bi nastavio da raste još ove nedelje, ali znatno usporeno. Za sedam do deset dana bismo dostigli pik, a onda bi krenulo lagano opadanje obolelih. Po ovoj opciji, ne bismo imali više od 6.000-7.000 pozitivnih na dnevnom nivou.

Optimizam može da se zasniva na brojkama koje stižu iz pojedinih evropskih zemalja. Naime, u Portugalu koji je prvi iskusio udar omikrona BA.5, rast je trajao sveukupno dva meseca, a broj zaraženih poslednjih dana počeo je da opada i u Italiji (25% manje zaraženih na nedeljnom nivou), Španiji, na Malti.

2. Realna varijanta

Broj zaraženih, po ovoj varijanti, nastaviće da raste još nekoliko nedelja, brže ili sporije. Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) Srbija trenutno ima oko 600 zaraženih na 100.000 ljudi, a neke evropske zemlje dogurale su do 1.500-2.000 obolelih na 100.000 građana. U našem slučaju to bi značilo da Srbija u periodu od dve nedelje ima prosečno po 7.500-10.000 pozitivnih na dnevnom nivou.

Takav je slučaj bio sa Portugalom, Italijom, Maltom, Kiprom, Austrijom, Nemačkom, Francuskom, dok je trenutno crni rekorder Grčka koja ima skoro 4.000 obolelih na 100.000 građana.

U trenutku kada bismo dostigli taj pik od 10.000 obolelih, brojke bi počele lagano da opadaju i to bez obzira na povratak ljudi sa letovanja, početak školske godine...

3. Pesimistična varijanta

Šta bi moglo da bude gore od 10.000 zaraženih na dan? Pa, 20.000-30.000. Međutim, ovo ipak nije realno, ali postoji druga pesimistična opcija. A to bi značilo da ovaj talas ne krene da se gasi do septembra, da brojke nastave da osciliraju između 5.000 i 10.000, a da tek onda, kao prošle godine, u septembru krene novi udar sa povratkom đaka u škole i zaposlenih u radne kolektive. Praktično da dođe do spajanja dva u jedan mega-talas.

Podsetimo, slična situacija viđena je u leto 2021. i, što je posebno interesantno, bila je specifična za prostore Balkana, odnosno eks Jugoslavije.

Udovičić: Talas do Nove godine

Ovu opciju ne isključuje ni dr Ivo Udovičić.

- Mislili smo da će ovaj talas krenuti u drugoj polovini avgusta, a poranio je mesec dana u celom svetu, pa i kod nas. Pik će se osetiti kada budemo imali između 10.000 i 15.000 zaraženih na dnevnom nivou. Stići će i jesen, uslovi pogoduju virusu, pa možda nećemo ni imati zaravnjenje i pad broja zaraženih. Možda će ovaj talas praktično da se nastavi na jesenji, pa tamo do Nove godine, kada će brojevi da padaju, pa u januaru ponovo da rastu - rekao je Udovičić.

Nije tajna da građane najviše brine eventualno vraćanje određenih restriktivnih mera. Bilo da se radi o obaveznim maskama u zatvorenim prostorima, koje su trenutno na nivou preporuke, do uvođenja obaveznih kovid pasoša za putovanja u pojedine zemlje od septembra, kada se završi glavna turistička sezona.

Maske, zabrane, kovid propusnice

- Kada ulazimo u javni prevoz, treba da ponesemo masku, kao i da se trudimo da izbegavamo gužve. To je prva i osnovna stvar. Treba i da razmislimo i odlučimo o vakcinaciji. To je ključna stvar u ovom periodu - ističe dr Zoran Bekić.

Ipak, neke veće restrikcije definitivno ne treba očekivati.

- Zabrane i kovid propusnice više nemaju nikakvog smisla jer omikron BA.5 zaobilazi imunitet, bilo da je stvoren vakcinacijom ili infekcijom. I BA.5 može da se dobije jako brzo, ponovo. Mi ne znamo zašto je tako. I ne znamo zašto nema očekujućeg imuniteta koji smo naučili da imamo - istakao je dr Predrag Kon.

Sve više i zaražene dece

Dr Zoran Bekić iz DZ Savski venac je obelodanio za RTS da je više i zaražene dece na dnevnom nivou, ali i da raste broj najmlađih sa težim kliničkim slikama.

- Vakcinacija se ubrzala u odnosu na jun, u prethodnih dvadesetak dana imunizovano je oko 16.500 osoba, najviše četvrtom dozom - 10.800.

Krizni štab (ne) postoji

Sa porastom brojki mnogi ponovo spominju Krizni štab koji se nije sastao već tri-četiri meseca.

- Krizni štab postoji, dugo se ne sastaje, ali postoji. Epidemiolozi Kriznog štaba su međusobno u komunikaciji - rekao je dr Predrag Kon.

O budućnosti Kriznog štaba odlučivaće nova Vlada Srbije.

Po nedeljama

17-23. jul 25.762 (+79,0%)

10-16. jul 14.409 (+59,8%)

3-9. jul 9.016 (+61,1%)

26. jun-2. jul 5.597 (+68,3%)

19-25. jun 3.325 (+56,9%)

12-18. jun 2.119 (+22,1%)

5-11. jun 1.736 (+8,8%)

28. maj - 4. jun 1.596 (-17,0%)