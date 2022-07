Kakav je kovid-19 virus danas, koje simptome i probleme po zdravlje sa sobom sada nosi, koje grupe ljudi su trenutno najugroženije i šta je ono što specifiše koronu nakon dve godine, pitanja su koja sve više zanimaju ljude ovih dana kada je pomenuti virus ponovo jedna od najaktuelnijih tema.

Naime, u proteklih mesec dana broj novozaraženih virusom korona u Srbiji drastično je porastao, pa smo se tako ovih dana popeli do čak 6.000 novoinficiranih. Iako doktori naglašavaju kako je ovo sada virus koji ne može da se poredi sa onim od pre dve godine, čudni simptomi i sada ne izostaju, pa su lekari i dalje zabrinuti i na oprezu.

"To dugo nismo videli"

Prema rečima direktorke bolnice u Batajnici, doktorke Tatjane Adžić Vukičević za Javni servis, iako na lečenje od kovida-19 sada uglavnom dolaze stariji pacijenti, odnosno oni u sedmoj, osmoj pa i devetoj deceniji života, a koji imaju pridružene bolesti, jedan slučaj je sve u bolnici ostavio u čudu.

- Imamo jednog mlađeg pacijenta od 50 godina, sa akutnim srčanim popuštanjem. Takvu kliničku sliku nisam dugo, dugo videla. Ovaj mladi čovek se razboleo iz punog zdravlja - istakla je doktorka i dodala kako se sada javlja upala pluća koja se razlikuje u odnosu na druge sojeve.

Epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković govorio je za "Blic" o ovom slučaju, ali i o tome kakvu koronu imamo danas u najnovijem talasu, te koliko se za sve ove godine promenio njen uticaj i snaga, ali i simptomi koji se sada javljaju usled infekcije.

- Sada imamo simptome koji utiču na gornje disajne puteve, umesto nekadašnjeg virusa koji se prenosio sve do pluća obobelog i izazivao jake i teške upale. Danas korona ne daje teže kliničke slike, a upale pluća i ukoliko se jave ne dovode do potrebe za hospitalizacijom pacijenata. Naime, sada se najčešće javljaju simptomi u vidu promuklosti, bolova u grlu, retko se javlja temperatura, dok je svakako slomljenost i malaksalost ono što sada prati zaražene. Što se tiče pacijenta iz Batajnice, sve zavisi koliko dugo je bio izložen infekciji - priča epidemiolog Stanković.

"Zabrinjava brzo širenje"

Kako dalje objašnjava epidemiolog, ono što ipak treba da nas zabrinjava jeste brzo širenje korone koje imamo u poslednjih mesec dana, jer čak i u Pčinjskom okrugu od onih koji se dnevno testiraju na koronu, njih i preko 40 odsto bude zaraženo kovidom-19, pa svakako treba, kako ističe, razmisliti i o pooštravanju mera.

- Neki govore kako trenutni letnji odmori i povećana cirkulacija ljudi mogu da dovedu do još većih brojki, pa svakako treba razmisliti o ponovnom vraćanju obaveznih masku u javne prostore gde ima puno ljudi ukoliko se ovaj trend nastavi. Sada je to samo na nivou preporuke, ali treba to pooštriti i osujetiti koronu koja je u usponu - priča epidemiolog i navodi kako su trenutno maske obavezne samo u zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima.

Epidemilog Stanković govorio je takođe i koje grupe ljudi su trenutno najugroženije od virusa korona.

- Danas imamo i veliki broj zaražene dece, međutim, kod njih ne dolazi do težih kliničkih slika. Najviše treba da pripaze naši stariji sugrađani i hročnični bolesnici kod kojih stanje može da se zakomplikuje. Takođe, i kod ljudi koji imaju oslabljeni imunitet virus može da se spusti na pluća, iako korona sada zahvata samo gornje disajne puteve i da im izazove komplikacije - priča Stanković.

"Nazire se kraj pandemije"

Ovom prilikom, epidemiolog Stanković objasnio je i to po čemu se sada nakon dve godine najviše razlikuje korona koja hara Srbijom, Evropom i celim svetom od one sa početka 2020.

- Mutirali su sojevi u međuvremenu. Ono što je sada najvidljivije jeste da imamo dosta lakše kliničke slike, pa tako ove brojke trenutno ne znače ono što su značile pre godinu, dve. Vidljivo je i da se nazire kraj pandemije. Mutacije dovode do toga da virus slabi, pa će on postati sastavni deo života - kazao je epidemiolog i zaključio kako je sada ipak najbitnije da se vakcinišemo ukoliko to nismo učinili, te da je to posebno važno za stariji deo populacije, jer organizam pamti vakcine i pomoći će nam da pružimo otpor ukoliko se u budućnosti susretnemo sa koronom, objasnio je epidemiolog Slađan Stanković.

