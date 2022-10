NAJVEĆA ZABLUDA O KORONAVIRUSU! Dr Ivo Udovičić: Verovalo se da ovaj simptom NIJE MOGUĆ KOD OMIKRON SOJA, A VEOMA JE OPASAN!

Prema poslednjem preseku, korona virus je potvrđen kod 2.060 pacijenata. Testirano je više od 15 hiljada ljudi, dok je 6 osoba umrlo.

Iako smo se na prisustvo korona virusa odavno navikli, on je i dalje među nama. Kakva je u poslednjem talasu klinička slika pacijenata, da li je virus oslabio, objasio je za Kurir dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice "Karaburma".

- U našoj bolnici trenutno je 32 pacijenta, u Batajnici oko 60. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u Beogradu je iznad 200 što je za trećinu više nego prethodne nedelje. To je znak da se ponovo pojavljuje talas, kog smo i očekivali. On bi zbog miholjskog leta trebalo da krene klrajem oktobra, pa će onda ići novi u novembru i decembru - rekao je dr Ivo Udovičić.

Govorio je i o predstojećoj zimi, koja automatski za sobom povlači veći broj zaraženih.

- Zima će biti neizvesna, a ključni faktor od kog zavisi intenzitet korona virusa je njegov tip. U posledne vreme imali smo omikron soj, s blažim simptomima, ali je delta bil mnogo opasnija, čak i među decom.

Dr Udovičić posebno je ukazao na veoma opasan simptom korona virusa za koji se verovalo da ga omikron ne izaziva.

- Bez obrira na to koliko je vakcinacija izgubila na značaju, ona daje kakvu takvu zaštitu, koja traje do 4 meseca, baš kao i samo preboljevanje korone. Treba se vakcinisati, to se pre svega odnosi na populaciju stariju od 65 godina, ali i mlađi koji imaju problem sa imunitetom. Kliničke slike kod starije populacije imamo ozbiljniju kliničku sliku s dosta komorbiditeta. Nije tačno da omikron ne izaziva pneumoniju, naprotiv kod starijih izaziva teške oblike upale pluća - smatra Udovičić.

Na kraju je ukazao i na šta svaki kovid pacijent treba da obrati pažnju po preležanoj bolesti.

- Svi koji su oboleli od korone, dovoljno je da budu u samoizolaciji 7 dana, ali treba voditi računa o postkovidu, da osluškuju svoje telo, da vide imaju li znake koje nisu imali pre kovida - posavetovao je Udovičić.

