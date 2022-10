KORONA VIRUS JE SADA POPUT PREHLADE: Trenutna epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, a postoji opasnost i od drugog virusa

Trenutna epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, iako ljudi jedva čekaju da sve ovo prođe, iako razmišljaju o drugim egzistencijalnim stvarima koje su naravno važne, primećuje se da se sve manje obraća pažnja na kovid, a ne bi trebalo da je to tako, rekao je prof. dr Branislav Tiodorović.

- Korona virus je sada poput prehlade i uglavnom daje blage simptome, ili u potpunosti izostaju, ali samo kod zdravih i mlađih ljudi. Stariji ljudi i dalje mogu biti ugroženi - kaže prof. dr Branislav Tiodorović.

- Korona je i dalje tu. Ide zima, a biće i gripa, zato je potrebno da budemo oprezni i da se spremimo na najbolji mogući način, odnosno da se vakcinišemo - kaže profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije kovid 19.

Korona statistika iz dana u dan pokazuje da je korona tu, mladi i zdravi da su otporniji na koronu jer prolazi sa blagim simptomima, dok s druge strane ima i dalje onih koji se uveliko leče, a nažalost nekoliko njih dnevno i umre.

- Sigurno da imamo pred sobom nekoliko stvari. Prvo, kovid nije prošao, on je i dalje prisutan. Kod nas dominira taj takozvani BA.5 soj on je najprisutniji. Kod mladih ljudi i očuvanog imuniteta ne može da napravi velike probleme, može da dovede i njih u neku situaciju da se moraju javiti lekaru, ali ono što se dešava ovog trenutka, to je da nam stariji ljudi i hronični bolesnici oboljevaju, i imamo i dalje visok broj umrlih. Nekada je to 10 dnevno, nekada 13, pa do 15, a za mene je i jedna osoba kada umre mnogo, a kamoli ovoliko. I to se tačno vidi, da su to ljudi 1932., 1935. godište, ali ima 1965. i 1955. Dakle, ipak nisu to samo najstariji - objašnjava profesor Tiodorović.

Kako ističe, iz svega navedenog izvodi se zaključak da je situacija nepovoljna, da moramo biti oprezni, ali da svakako nema mesta panici ili strahu, sve što treba je da budemo odgovorni i prema sebi, ali i prema drugima.

- Austalijski soj, BA.2.41, on može biti prisutan, da li je stigao u Evropu to još niko nije saopštio, ali vrlo je moguće i da ćemo ga i mi imati. Jer sve što dođe u Evropu, dođe i kod nas. Ono što smatram je da nema razloga za bilo kakvu paniku ili strah, ali ima razloga za oprez. Bilo bi dobro da naša država odobri što pre bivalentnu kovid vakcinu, bez obzira što ima različitih mišljenja, to bi značilo starijim osobama jer bi ih zaštitila. Dalje, što se tiče lečenja, postoji registrovani lek od Evropske agencije (EMA), to su monoklonalna antitela koja dugotrajnije deluju. Mnogo bi značilo i da se taj lek daje ljudima koji mogu biti ugroženi, kako ne bi došlo do toga da završe na respiratoru, da ne budu životno ugroženi, a naročito se odnosi na one koji iz nekog razloga nisu primili vakcinu. To bi bilo izuzetno važno, i to bi bila moja poruka - ističe profesor Tiodorović.

Korona je pala u drugi plan, ali sada već vreba grip, te se savetuje zaštita, odnosno vakcinacija.

Nakon preležane korone mnogi su se već susreli sa postkovidom. Kod nekoga su izraženiji simptomi, kod nekoga ih nema, ali činjenica je da je kovid-19 ostavio traga u organizmu.

- Postkovid je sada veliki problem i on pogađa bez razlike i mlađe i starije, pogotovo one koji imaju određene bolesti, jer recimo dijabet može da bude i kod mladih. Drugo, kod onih sa kardiovaskularnim oboljenjima, sa plućnim oboljenjima, endokrinim, može doći do ozbiljnih situacija. Čak se smatra da može trajati mesec do 12 meseci. Čim ljudi osete gušenje, zamarenje, nedostatak vazduha, ubrzani rad srca, što može biti i kod mladih, da se jave lekaru kako bi dobili odgovarajuću terapiju. To mora i da se prati i da se leči - zaključuje profesor Tiodorović.

