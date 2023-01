Đerlek: Imamo povećan broj zaraženih poslednjih dana, ali nema mesta panici zbog novog soja

Ne očekuje da dođe do nekog većeg povećanja broja zaraženih, ali upozorava da je vreme gripa koji je naročito opasan za one koji nisu primili četvorovalentnu vakcinu protiv gripa.

Državni sekratar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da nema razloga za paniku zbog pojave novog soja korona virusa koji je do sada registrovan u 29 zemalja, ali da sa koronom treba uvek biti oprezan i pridržavati se osnovnih mera zaštite - pranja ruku, nošenja maske u zatvorenom i izbegavanju gužvi.

- Imamo povećan broj zaraženih poslednjih dana, a to je posledica novogodišnjih praznika kada smo zaboravili da korona postoji. Moramo stalno podsećati naše građane da je ona još uvek tu, da nam zadaje probleme, da imamo 24 pacijenta na respiratorima. To nije ohrabrabrujuća brojka s obzirom da će od njih više od 50 odsto izgubiti život - rekao je Đerlek za Tanjug.

Dodaje da razume mlade i njihovu želju da se konačno okupe i provedu, ali, upozorava da virus iz kafića i diskoteka donese kući i time ugrožavaju najmilije koji imaju i druge bolesti. Što se tiče pojave novog soja koronavirusa, državni sekretar ističe da je on posledica toga što nismo postigli dovoljan procenat prokuženosti ni u Evropi ni u svetu, ni prirodnim putem ni vakcinacijom.

- Time smo omogućili virusu da mutira i sada imamo stalno nove sojeve - konstatuje Đerlek.

- Grip, respiratorne infekcije, plus komorbiditeti i ako dodamo korona virus to je suviše jak teret za organizam oslabljenog imuniteta - upozorava Đerlek.

On je apelovao na sve, a posebno na one starije od 64 godine da se vakcinišu, jer se pokazalo da imunitet od vakcina traje tri do četiri meseca. Govoreći o zdravstvu u Srbiji, Đerlek je istakao da je državni zdravstveni sistem demantovao predviđanja brojnih stručnjaka iz zemalja EU koji su mu predviđali krah.

Mi smo, dodaje, uspeli drugačije da se prikažemo izgradnjom kovid bolnica i četiri klinička centra, a u teškoj ekonomskoj krizi, izazvanoj kovidom i ratom u Ukrajini, ne prestaje se sa nastavkom infrastrukturnih projekata. Đerlek posebno ističe da je milijarda evra uložena u srpsko zdravstvo u poslednjih nekoliko godina.

- Završiće se Univerzitetski-klinički centar Srbije, biće jedna od najvećih ustanova u svetu po broju radnika i kapacitetima. Odlično nam idu radovi u Novom Sadu, počeće vrlo brzo rekonstrukcija i izgradnja Kliničkog centra u Kragujevcu, 20 opštih bolnica se renovira, domovi zdravlja, nabavka opreme kakve nije bilo u poslednjih 50 godina - navodi Đerlek.

Pored ulaganja u opremu i infrastrukturu, trenutno radimo na poboljšanju organizacije kako bi naši pacijenti bili u središtu zdravstvenog sistema Srbije, dodao je Đerlek. On takođe navodi da će domovi zdravlja i reorganizacija rada domova zdravlja biti jedan od prioriteta Ministarstva.

- To su institucije gde se radi prevencija i rano otkrivanje bolesti. Plan je da se u domove zdravlja vrati jedan određeni broj specijalističkih službi, da se vrati laboratorijska i druge dijagnostike. Smatramo da takvom organizacijom možemo rešiti 60 odsto tegoba na koje se pacijenti žale - poručio je Đerlek.

