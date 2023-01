PITANJE DANA KADA ĆE SE KRAKEN POJAVITI U SRBIJI - Pandemija ni blizu kraja! Još veći problem predstavlja epidemija virusa gripa!

Iako još uvek nema zvanične potvrde o prisustvu KRAKEN soja korona virusa u Srbiji, lekari upozoravaju kako je pitanje dana kada će se pojaviti.

Kina je prijavila najveći broj hospitalizovanih tokom jedne sedmice od kada se KOVID-19 prvi put pojavio. U toj zemlji oko 63.000 ljudi smešteno je u kovid bolnice, što je za 70 posto više u odnosu na prethodnu nedelju.

Direktor Doma zdravlja Palilula, dr Aleksandar Stojanović, za gledaoce portala Informer.rs objasnio je ima li mesta panici budući da se novi soj brzo širi.

- Kina se zatvorila. Mi imamo veoma šture informacije o tome preko televizije i njihovih lekara. Koji je podtip, kako je došao - mi o tome ne znamo mnogo. Ja nemam podatak da je došao u Srbiju, ali sam čuo da je prisutan u Rumuniji. Takođe ga ima u Engleskoj, Americi, Daleki istok - ističe dr Stojanović.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je kako je kraken najzarazniji soj korona virusa koji su naučnici otkrili. Reč je o podsoju omikrona, najopasnije varijante korone.

- Karakterišu ga visoka temperatura i stomačni problemi. Kod nas u Srbiji još uvek je prisutan omikron, do sada je bilo pet ili čak šest talasa. Od petnaestog decembra Ministartvo zdravlja donelo je odluku da samo dva doma zdravlja budu u kovid sistemu - to su Dom zdravlja Palilula i Dom zdravlja Zemun. Nema velikih gužvi. Mi dnevno imamo između 50 i 60 ljudi koji se žale na simptome kovida no ne znači da su svi pozitivni. Smrtnost je pet do osam ljudi dnevno, što nije zanemarljiva cifra. U isto vreme evidentirali smo epidemiju gripa i respiratorne infencije koje nisu ni grip ni kovid. Nisu praćene temperaturom, ali su pristuni kašalj, grebuckanje u grlu,sekret, a pojedini pacijenti imaju upalu uha bez temperature i probleme sa disanjem. Za kovid je neka žuta lampica, za respiratorne infekcije isto tako, ali virus gripa pravi najveći problem trenutno.Država je obezbelila još u oktobru dve vakcine, ali je odaziv stanovništva mali - objašnjava lekar.

Ukoliko imate neke od ovih simptoma, Stojanović apeluje da se javite u prva tri dana svom izabranom lekaru. Nikako ne uzimajte terapuju na svoju ruku, naročito kada su deca u pitanju. Nedavna nestašica određenih dečijih lekova desila se zbog povećane potrošnje antibiotika koje su roditelji davali na svoju ruku - istakao je naš sagovornik.

- Imamo kinesku vakcinu, Fajzer, Moderninu buster dozu...Ima onih koji su primili sve četiri doze. Ti ljudi za sada ne treba da primaju i petu. Ona još uvek nije indikovana. Ja sam primio četiri doze Fajzera. Svakako bih savetovao sve one koji su primili treću, da prime i četvrtu, odnosno one koji su primili drugu da prime i treću. Oni koji su primili sve četiri su najbezbedniji - poručuje za kraj Stojanović.