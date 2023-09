NOVI SOJEVI KORONE NAPRAVILI POMETNJU U SRBIJI! Doktori otkrili koji su SIMPTOMI, pomenuli i NOVE MERE

U Srbiji su se pojavili novi sojevi korona virusa Eris i Froniks

U Srbiji su se pojavili novi sojevi korona virusa Eris i Froniks. Prema poslednjim podacima, u našoj zemlji se u proteklih nedelju dana testiralo više od sedam hiljada građana, od kojih je 1.500 zaraženih pacijenata.

Koliko su novi sojevi opasni, da li ćemo ubuduće ponovo nositi maske i morati da se vakcinišemo, na ovu temu za medije su govorili su prof. dr Darko Nožić i dr Meri Kulić.



"Ne treba da budemo nemirni, najgore je prošlo. Virus se menja, da bi opstao i da bi živeo, on mora da promeni par svojih stanja. Jedino što je neuobičajeno je to što je došao usred leta. Malo se razlikuje od Omikrona. Najopasnije je bilo početkom 2019. godine, ovo ostalo su sve varijacije.

U svim zemljama sveta se povećava procenat obolelih, pa samim tim I kod nas, ali ono što je najvažnije je da nema teških oblika. Treba biti oprezan, ali ne treba strahovati rekao je dr Nožić i otkriva da li su neophodna testiranja na kovid, ukoliko osetimo simptome prehlade:

"Važno je da se testiraju ljudi koji imaju faktore rizika, koji imaju više od 60 godina i hronični bolesnici. Njima treba veliki oprez, jer moraju da dobiju određenu dozu lekova. Mlađi ljudi, treba da se testiraju ukoliko u domu ima starijih ljudi ili osoba sa hroničnim bolestima, iz epidemioloških razloga, ne iz kliničkih. Kod mladih ljudi testiranje nije neophodno, jer je terapijski pristup isti kao kod običnih virusa. Mislim da je najgore prošlo i da neće biti više kovid bolnica", kaže doktor.

Nedavno se pojavila i vest da se razmatra ponovo uvođenja nošenja maski: "Novi sojevi se šire isto kao omikron i dominantan je respiratorni put. Čitao sam da se razmatra da li će se ponovo uvesti obavezno nošenje zaštitnih maski, ali to se još uvek čeka, pipa se puls korone kako će se razvijati.

Svetska zdravstvena organizacija, upozorila je da virus korone i dalje cirkuliše, a Američki epidemiolozi tvrde da pandemija još uvek nije gotova.

"Amerikanci uvek stvari prikazuju težim nego što jeste. Korona nije gotova, ali nije u pitanju pandemija, već endemija. To je termin da virus živi u nekoj zemlji. Što se tiče vakcinacije, tu je bitna zdravstvena kategorija pacijenata. Srčani bolesnici, ko ima bolesti jetre, ko je na dijalizi, oni bi trebalo da se vakcinišu, mladi mogu, ali ne moraju.

Profesor dr Nožić ističe da se pripremaju vakcine koje će sadržati i nova dva soja virusa. "Sada Amerikanci spremaju da u vakcine ubace i nova dva soja korona virusa Eris i Froniks, dok kod nas je još uvek Omikron, ali imaju dejstvo i na ova dva. Po mom mišljenju nema potrebe da se prema svakom soju pravi vakcina, više se širi strah, a trebalo bi malo da spustimo loptu. Ukoliko se neko razboli od novog soja korona virusa, doktor ističe da ga antitela stečena prirodnim putem štite od šest meseci do godinu dana.

"Ko se razboli od novog soja, antitela ga štite od šest meseci do godinu dana. To znači, da se neće razboleti i da pacijenti ne moraju da se vakcinišu nakon preležane bolesti. Sada postoji taj kolektivni imunitet. Svako u sebi ima antitela, jer se vakcinisao ili je nekad dobio koronu. Da li je korona uticala na povećan broja osoba koje su počele da imaju probleme sa alergijama? Ima mnogo više alergena, nečistiji je vazduh, ali ga ne treba vezivati sa koronom. Ono što postoji je postkovid ili sindrom hroničnog zamora, koji nastaje posle svake virusne infekcije. Čovek može da ima laku kliničku sliku, da malo kašlje, a može da bude loman mesec, dva ili tri, ali i da ima gubitak koncentracije do godinu dana. Ipak, to su zaista retki slučajevi.

Doktorka Meri Kulić ističe da je virus došao ranije, da nije zabrinjavajuće, ali savetuje pacijente da se ipak testiraju ukoliko osete simptome. Respiratorne infekcije došle su malo ranije. Njihov pik najčešće bude krajem septembra ili početkom oktobra. Primećuje se blagi porast korone, kod testiranih građana ima više pozitivnih slučaja. Testiranje je prepušteno proceni lekara opšte medicine, koji odredi na osnovu simptoma pacijenta, da li je neophodno testirati se iz epidemioloških razloga", kaže doktorka Kulić i ističe da se zaposleni pacijenti neretko testiraju.

"Pacijenti koji su zaposleni se nerado testiraju, jer znaju da će ih to udaljiti sa radnog mesta. Ukoliko se utvrdi da je neko pozitivan na koronu i dalje podleže merama izolacije od sedam dana", zaključila je dr Meri Kulić.

Simptomi dva nova soja korona virusa Erisa i Froniksa su:

Blaga temperatura

Bolovi u grlu

Povremeni kašalj

Curenje nosa

Glavobolja

Slabost

Malaksalost

Dijareja ( u nekm slučajevima)

