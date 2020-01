UTAKMICA ZA PAMĆENJE - Nikola Jokić na Božić postavio REKORD KARIJERE (FOTO+VIDEO)

Jokić je imao i sjajne procente šuta 16/25, uhvatio je osam lopti, uz pet asistencija i dve ukradene lopte.

Veliku podršku imao je u Vilu Bartonu sa 29 pogodaka, Džamal Mari je dao 16, a u domaćem timu Tre Jang 29.

Nikola Jokic vs. Hawks:

-47 points (career-high)

-8 rebounds

-5 assists

-2 steals

-64% FG (16-25)

-50% 3PT (4-8)



Vintage game for the Jokic, and Denver gets the win vs. Atlanta.#MileHighBasketballpic.twitter.com/UhEmdGDnFo