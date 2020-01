Pogledajte kako je Jokić posle istorijske utakmice čestitao Božić: Hristos se rodi, tako mi kažemo (VIDEO)

Posle meča novinar "Altitude-a" Kris Dempsi upitao je Jokića da li je danas Božić u Srbiji, i čestitao mu uz '' Meri Krisms'' na šta mu je Jokić odgovorio:

Odmah posle toga Nikola je otišao do srpskih navijača da se pozdravi i proslavi uspeh.

After the #Nuggets' 123-115 win over the #Hawks, Nikola Jokic exchanges a Serbian Merry Christmas with @chrisadempsey, then immediately proceeds to greet his Serbian fans. 🇷🇸#MileHighBasketball pic.twitter.com/rZVystORYE