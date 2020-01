Jokić vodio Denver do pobede, dobre role Bjelice i Bogdanovića (FOTO+VIDEO)

U ekipi Majka Melouna najbolju rolu ponovo je pružio Nikola Jokić, kome su tri asistencije nedostajale za tripl-dabl učinak.

Srpski centar za 35 minuta igre ubacio je 27 poena (9/20 šut iz igre) i uhvatio je 12 lopti.

Sedmorica igrača Nagetsa imala su dvocifren košgeterski učinak - Tori Kreg i Majkl Poret Junior dodali su po 15, Džeremi Grent dodao je jedan manje, a Vil Barton je stao na 13.

Nikola #Jokic had great game with 27 pts, 12 rbs, 7 ast and 4 stl and the Nuggets beat the New Orleans Pelicans 113-106. Denver is now 31-14.#Joker #MileHighBasketball #JokicMVP pic.twitter.com/oWHGyEcA4m