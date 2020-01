BIO JE UZOR ZA MNOGU DECU U SRBIJI: Predsednik Aleksandar Vučić se oglasio povodom smrti Kobija Brajanta, uputio saučešće porodici! (FOTO)

View this post on Instagram

Izuzetno me je potresla vest o tragičnoj smrti Kobija Brajanta. Bio je jedan od najboljih košarkaša sveta. Za mnogu decu u Srbiji bio je uzor profesionalnog košarkaša. Počivaj u miru, Kobi. Deeply shocked to hear of the tragic death of #KobeBryant. He was a once in life time basketball player. Many kids here in Serbia saw him as role model for a professional player. RIP Kobe.