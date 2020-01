U helikopterskoj nesreći u Kaliforniji poginulo je pet osoba, među kojima Kobi Brajant (41) i njegova ćerka Đijana (13).

Pad helikoptera desio se u Kalabasasu, Kaliforniji i prema prvim informacijama na mestu su stradali svi koji su bili u helikopteru, odnosno petoro ljudi uključujući i Brajanta.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.