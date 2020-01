Sada zvuči jezivo, ali korisnik Tvitera pod nazivom "Noso" još 2012. godine je napisao:

"Kobi će poginuti u helikopterskoj nesreći".

Sada podjednako strašno izgleda i svojevremeno napravljeni kratki crtani film o padu Brajantovog helikoptera.

U tom crtaću Kobi izlazi iz olupine. Na žalost, u realnosti nije mu bilo spasa.

Even cartoon saw it coming. The devil might be working through Hollywood... Rest on Kobe Bryant pic.twitter.com/w9XItGkHxc