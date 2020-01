DOBILA OTKAZ ZBOG TVITA O BRAJANTU! Novinarka "Vašington posta" prešla granicu dobrog ukusa!

Felisija Sonmez tvitovala je nekoliko puta podsetivši sve na slučaj star 17 godina, a onda je objavila i da je dobila pretnje smrću.

Tvit je zaista privukao veliku pažnju, a čak i novinari koji rade sa njom nisu bili zadovoljni njenim ophođenjem.

Ona je tim tvitovima umanjila trud koji su njene kolege uložile u to da u detalje napišu sve o velikoj karijeri i tragičnoj pogibiji Kobija Brajanta.

- Ovo vam zaista otvori oči - napisala je Sonmez.

"Molim onih 10.000 ljudi (bukvalno toliko) koji su mi pisali mejlove i slali pretnje da pročitaju tekst koji sam podelila. To što ljudi ovako reaguju, govori o tome da su bili pod pritiskom da ćute o tome. Sve poznate ličnosti treba posmatrati po svim aspektima njihovog delovanja".

Podsetimo Kobi Brajant je bio optužen za silovanje devetnaestogodišnjakinje 2003. godine u jednom hotelu u Koloradu.

Slučaj je odbačen nakon što je radnica hotela odbila da svedoči.

Uprkos tome, Kobi se suočio sa svetom pojavivši se na konferenciji za novinare zajedno sa suprugom.

Američki mediji su tada spekulisali da je Vanesa na to pristala nakon što joj je kupio dijamantski prsten.

Na kraju se ispostavilo da je Kobi bio neveran, a da je mlada radnica u hotelu od jedne avanture želela da dođe do milionske odštete od jednog od najbogatijih košarkaša svih vremena.

Pretila mu je kazna od četiri godine do doživotne, ali sve što je na kraju dobio je narušen imidž i bračnu krizu, koju su ipak zajednički prevazišli.

