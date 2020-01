Kobi je imao opasnog psa koji je slušao samo NAREDBE NA SRPSKOM JEZIKU, a na samo jednu reč mogao je da NEKOME ŠČEPA VRAT (FOTO+VIDEO)

Moćnog psa je imao Kobi, a naredbe mu je izdavao na srpskom.

Mnoge javne ličnosti, sportisti, košarkaški i saradnici Kobija Brajanta odaju počast legendi, to je učinio i Majk Prokopio, trener zadužen za video analize.

Prokopio je bio blizak saradnik, 24 sata je dnevno bio tu za Kobija, toliko su bili bliski da je to izluđivalo Majkovu suprugu.

- Supruga je doslovno želela da baci moj telefon u kantu za smeće svaki put kad Kobi pozove. Rekla bi: Pa šta sad hoće? Nedelja je uveče! Bio je opsednut - rekao je Prokopio za The Athletic.

Ovaj portal je podsetio da je Kobi voleo da opsuje na terenu koristeći različite jezike, nekada je to bio španski, a nekada srpski. U intervjuu je po sećanju Prokopio naveo hrvatski, što ne pravi veliku razliku, ali je poznato da je Vladimir Radmanović imao zasluge za Kobijevo "obogaćivanje rečnika".

- Ne mogu da se setim više koji je još j... jezik koristio. Ali on je prosto bio drugačiji, bio je na drugom nivou u odnosu na sve ostale. To je on.

Posle jednog treninga, Prokopija je Kobi pozvao kući, kako bi mu pokazao da je naučio da svira klavir.

- U jednom trenutku sam primetio njegovog nemačkog ovčara, bio je neverovatno uplašen. Svega se bojao. Pitao sam Kobija koji je k***c njegovom psu? Rekao je da je kupio psa od Agencije za suzbijanje narkotika i da reaguje na naredbe i na hrvatskom. Rekao je i da će na jednu komandu skočiti i ščepati zubima nekome vrat, ali da neće da zagrize. Ali, na sledeću komandu, to bi uradio.

- Rekao sam mu da je sje**n, a on bi se na to nasmejao i rekao da zna da jeste.

Još jednu zanimljivost je ispričao Prokopio.

- Jednog leta smo trenirali od 4.30 izjutra, došao bih u dvoranu 10 ili 15 minuta pre dogovora, a on bi već završavao svoj deo treninga. Bio je uvrnut na neki dobar način, svoj. Bio je perfekcionista koji nije poznavao granice svog talenta.