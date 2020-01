Kobi Brajant je pre mesec dana potpisao papire koji bi njegovoj ćerki Điani PROMENILI ŽIVOT!

Velike planove je imao Kobi Brajant, ali je tragična nesreća prekinula njegov život, njegove ćerke i još sedmoro ljudi u stravičnom padu helikoptera.

Američki "TMZ" došao je do papirologije koju je 30. decembra Brajant podneo, vezano za brend "Mambasita" koji je trebalo da bude aktiviran.

Less than a month before their fatal helicopter crash, Kobe Bryant filed a trademark for his daughter's nickname, "Mambacita." https://t.co/3pdKElGQ2v pic.twitter.com/N8sqarNeKW