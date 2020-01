STIGLA ZVANIČNA POTVRDA: Pronađeno svih devet tela iz srušenog helikoptera u kojem je bio Kobi Brajant sa ćerkicom! (FOTO)

Pretraga mesta pada helikoptera u kojem je bio Kobi Brajant, njegova kćerka Đijanina, i još sedmoro ljudi, privodi se kraju, pošto je stigla potvrda da je izvučeno još šest tela sa zgarišta od ukupno devet koliko se nalazilo na letu kobnog dana.

Rest in peace #kobebryant and the victims in the crash pic.twitter.com/Q4MCBoHNwJ