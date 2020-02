Dobre role Jokića i Bogdanovića - Njihovi timovi ostvarili pobede (FOTO+VIDEO)

Srpski centar Nikola Jokić na parketu je proveo 28 minuta, upisavši 16 poena, pet skokova i po četiri asistencije i ukradene lopte, dok je najefikasniji kod Nagetsa bio Džeremi Grant sa 29 poena.

Među Pistonsima najbolju rolu pružio je Derik Rouz sa 20 poena.

Sakramento Kingsi bez većih problema savladali su Golden Stejt 112:94, uz zapaženu partiju Bogdana Bogdanovića.

Za 31 minut na parketu srpski bek ubacio je 17 poena uz tri asistencije, dok je Nemanja Bjelica susret završio sa jednim poenom, tri skoka i pet asistencija.

Kingse su do 24. pobede predvodili Dieron Foks i Herison Barns sa po 21 poenom, dok je Badi Hild dodao je 19.

U timu Ratnika istakao se Markiz Kris sa 21 poenom i 10 skokova, a Alen Smailagić nije ulazio u igru.

Coby White is the first rookie in @NBA history to score 30+ points in three consecutive games coming off the bench. pic.twitter.com/5zyweqs19c