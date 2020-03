SRPSKI KOŠARKAŠ se oglasio iz kućne izolacije u Španiji i uputio VAŽNU PORUKU SRBIMA: Budite pameteni...

Košarkaš Valensije Vanja Marinković izjavio je da je situacija u Španiji zbog korona virusa veoma teška i da u kućnoj izolaciji pokušava da održi formu za nastavak sezone.

"Stanje u Španiji je veoma loše. Iz kuće ne sme da se izlazi, osim ako to nije odlazak do marketa i apoteke iIi ako imate kućnog ljubimca. Pre 10 dana iz kluba smo dobili rekvizite i sprave da bismo ostali koliko-toliko spremni za nastavak sezone, ako ga uopšte bude. Plan je da se sezona nastavi 24. aprila, ali s obzirom na to da broj zaraženih i mrtvih u Španiji raste, videćemo kako će se to odvijati dalje", rekao je Marinković za TV Arena Sport.

Bivši bek Partizana ispričao je i kako provodi vreme u izolaciji.

"Vreme u karantinu provodim kao i svi drugi. Gledam filmove, serije, igram video-igrice. Razgovaram sa najbližima preko video-kola. Ljudima u Srbiji samo bih rekao da ostanu pametni i odgovorni, jer samo takvom disciplinom ćemo proći sve ovo. Nadamo se ćemo se svojim normalnim obavezama vratiti vrlo skoro", zaključio je Marinković.