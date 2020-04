BEOGRAD DOMAĆIN ZAVRŠNICE EVROLIGE? Takmičenje se nastavlja u najmanje ugroženim državama Evrope?

Trener Anadolu Efesa otkrio je jednu od ideja Evrolige za nastavak takmičenja.

On je u izjavi za portal "A Spor" izrazio nadu da će do završnice lige ipak dođi, i to po scenariju koji bi odrazumevao pzavršni turnir umesto kompletnog plej-ofa za koji teško da će se naći prostora.

- Mislim da će Evroliga čekati do kraja maja i mislim da postoji ideja da se igra u julu ili avgustu. U Evroligi ima deset klubova iz različitih zemalja i svaka ima svoje mere. Nisam siguran da će se granice uskoro otvoriti, jer svi žele da se zaštite. Ne verujem da će se plej-of uopšte igrati - kaže Ataman, prenosi portal "Eurohoops" i nastavlja:

- Nastavak takmičenja u julu u nekoj od zemalja sa najmanje slučajeva zaraženih korona virusom, je ideja o kojoj se priča. Ako pogledate Grčku, Hrvatsku, Češku, Slovačku, Srbiju, videćete da tamo nema mnogo slučajeva, a biće ih još manje do kraja maja - optimista je Ataman.

Postoji očito i načelan plan organizacije putovanja i igranja tih mečeva, u njega je upućen iskusni stručnjak.

- Uz specijalne dozvole za letenje timovi i osoblje bi bilo sigurno. Svi bismo bili smešteni u jedan ili dva hotela, utakmice bi se igrale bez publike, ali bi mogle da se gledaju na televiziji u celom svetu - rekao je Ataman i zaključio da će Evroliga najverovatnije pratiti odluku UEFA u fudbalu.