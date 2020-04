ŠOKANTNA ISPOVEST LAMARA ODOMA - Spavao sa 6 žena u isto vreme, platio na stotine ABORTUSA, a bogatstvo je spiskao na DROGU

Bivši as Lejkersa 2015. godine bio je na ivici smrti, nakon što su ga u jednom bordelu u Nevadi pronašli drogiranog bez svesti. Nekoliko dana je bio u komi, jedva je ostao živ.

Čitav svet bio je u šoku. Ljubitelji košarke nisu mogli da veruju da se tako upropastio. Uspeo je da se izvuče, ali ne i da sačuva svoj brak sa rijaliti zvezdom Kloi Kardašijan.

U svojoj autobiografiji pod nazivom "Od tame do svetla", otkrio je i neke najzanimljivije detalje.

"Kada bih morao da izračunam koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara", šokirao je Odom izjavom.

Zanimljivo, nekada najbolji šesti igrač lige, igrajući za Lejkerse, Kliperse, Majami, Dalas... zaradio je oko 113 miliona dolara. Dakle, gotovo sve je spiskao na drogu.

Verovali ili ne, to nije najšokantnije priznanje.

"Dešavalo se da imam seks i sa šest različitih žena nedeljno, svaki put bez zaštite. Tako da sam morao da platim priličan broj pobačaja. Trebale su mi te žene, one su bile izlaz, nisam mogao kući da se vratim sam", ističe Odom.

Imao je opravdanje i za zavisnost.

"Nasledio sam to od oca. I on je bio zavisnik. Dobio sam njegov gen. Stvari su se pogoršale kada mi je umro šestomesečni sin. Bio je to najgori trenutak u mom životu, potonuo sam."

