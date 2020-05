Vesić: Beograd je spreman za više od 60 evroligaških utakmica u 22 dana!

Zamenik gradonačelnika glavnog grada Goran Vesić kaže da je moguće da Beograd, uzimajući u obzir naše iskustvo i utiske koje su čelnici Evrolige, igrači, treneri, funkiconeri klubova poneli iz naše prestonice, bude ovog leta centar evropske košarke.

Plan Evrolige je da od 4. do 26. jula, bez prisustva publike, bude odigrano sedam preostalih kola ligaškog dela takmičenja, zatim četvrtfinale po sistemu eliminacija, kao i Fajnal for.

"Ne bih da ulazim u prognoze kolike su šanse da se to desi, ali uzimajući u obzir naše iskustvo i utiske koje su učesnici Evrolige poneli 2018. godine iz Beograda, rekao bih da je moguće da Beograd bude domaćin ovog spektakla", rekao je Vesić za Moz zart Sport.

On je naveo da pandemija virusa korona i mere koje doprinose njenom suzbijanju, istakle su logistiku kao možda i najvažniji faktor za uspešno funkcionisanje svakog kolektiva, a logistika će biti ključna i kada je u pitanju organizacija završnice Evrolige.

"Uz podršku predsednika Vučića i premijerke Brnabić, preuzeli smo na sebe dosta obaveza, u smislu organizacije prevoza, medicinskih pregleda, mogućnosti da sve ekipe slete u Beograd, što je u ovom trenutku možda i najvažnija stvar. Zatim, imamo mogućnost da se potpišu medicinski protokoli između našeg i ministarstava zdravlja zemalja iz kojih dolaze klubovi, da se priznaju njihovi medicinski rezultati, što je takođe vrlo problematično svuda u svetu. Imamo kapacitet da organizujemo doping kontrolu", kazao je Vesić.

Ističe da su to stvari koje su u ovom trenutku značajnije od finansijskog aspekta, a mi smo apsolutno kao grad i država stali iza svega.

"Obavio sam razgovor i s najvećim hotelima u Beogradu, oni su formirali jedinstvenu cenu koja je više nego povoljna, i izašli smo pred Evroligu s tom cenom, s tim što će Evroliga to direktno dogovarati sa njima. Na sve smo mislili, siguran sam da smo vrlo konkurentni, bez obzira na to što se borimo sa većim i bogatijim gradovima. Naravno, prvi uslov koji ispunjavamo je da imamo dve hale koje ispunjavaju uslove za najveća takmičenja, a to su Arena i renovirani Pionir", kaže Vesić.

Na podsećanje da su glavni rivali Beogradu za organizaciju završnice Evrolige Atina i Berlin, Vesić kaže da poštujemo sve gradove koji su nam konkurenti, to su veliki, bogati i moćni gradovi, ali naš cilj je da Beograd bude domaćin iz mnogo razloga.

"Govorimo o 17 gostujućih ekipa koje bi morale da dođu ovde 15 dana pre tog 4. jula i budu u nekoj vrsti karantina. Dakle, sve ukupno, govorimo o 40 dana, tokom kojih će nam u Beogradu boraviti tri do četiri hiljade ljudi, to je procena Evrolige. Tu su igrači, treneri, delegacije, sponzori, funkcioneri, skauti, menadžeri, novinari...Toliki broj gostiju u ovom trenutku ne bi odbiliv preko 60 utakmica u 120 zemalja sveta svaki dan, uz promotivne spotove o Beogradu. Promovisali bismo se kao sigurna destinacija što je važno za razvoj našeg turizma i bila bi to velika stvar za nas, a i dodatno bismo unapredili infrastrukturu", rekao je on.

Prema njegvoim rečima, ključni parametar za odluku će biti pre svega zdravstvena situacija, gde mi stojimo dobro, vodiće se računa o mogućnost da se potpišu medicinski protokoli i mogućnost priznavanja testova iz drugih zemalja, gde smo mi već izrazili spremnost za saradnju, i gledaće se mogućnost prevoza, a i tu smo već ponudili rešenja.

"Verujem da će glasovi klubova biti presudni, a lično znam koliko svi klubovi vole da dođu u Beograd. Zato kao optimisti čekamo 24. ili 25. maj, kada bi Evroliga trebalo da donese konačnu odluku. Ukoliko ne budemo uspeli ove godine čestitaćemo onome ko bude bolji, a ja vas uveravam da ćemo dobiti ponovo organizaciju završnog turnira u narednim godinama", kaže Vesić.

Pre toga, Evroliga će morati da pronađe rešenja za nekoliko problema. Većina američkih igrača se vratila u SAD, gde bukti pandemija, i pitanje je koliko njih će moći da se vrati u Evropu u skorije vreme. Zatim, tu su i ugovori košarkaša čiji veliki broj ističe krajem juna, podsećab se.

"To, naravno, nije do nas. Na Evroligi i klubovima je da pronađu optimalna rešenja, ali u kakvom god sastavu ekipe da dođu, to će biti najvažnije sportsko takmičenje ovog leta, uz evrokupove u fudbalu, za koje još ne znamo definitivno kako će se i kada završiti i kada će početi kvalifikacije za sledeću sezonu", navodi Vesić.

Beograd se pre svega pominjao kao domaćin završnice Evrokupa, u kojoj je Partizan jedan od favorita za titulu. Umesto četvrtfinala igrao bi se Fajnal ejt, ali Vesić kaže za Moz zart Sport da Beograd nikada nije dobio upit za tako nešto.

„Za Evroligu smo pitani da li možemo da organizujemo i da pošaljemo ponudu, a za Evrokup nismo. Tu smo se sami prijavili. Ali pošto će završnica Evrokupa biti igrana u isto vreme kada i Evroliga, logično je da to ne može da bude u istom gradu. I tu smo našli rešenje, i ponudili Novi Sad kao opciju. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević s oduševljenjem je to prihvatio i sada čekamo. Oko Evrokupa nemamo komunikaciju na dnevnom nivou kao oko Evrolige, a ne znam koji je razlog… Da li oni već imaju spremno rešenje, ili čekaju da prvo reše Evroligu, to već ne znam. U svakom slučaju, očekujemo odgovor“, kaže Vesić.