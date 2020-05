FIBA pozvala Partizan da se priključi Ligi šampiona!

"Sportando" prenosi da su ti timovi dobili poziv istog dana dana kada je objavljeno da su Darušafaka, Ritas i Bilbao zvanično prešli iz Evrokupa u takmičenje FIBA.

Partizan je trenutno član Evrokupa i jedini predstavnik Srbije, odnosno ABA lige u četvrtfinalu takmičenja koje će se možda odigrati u našoj zemlji.

SOURCES:

The three teams that @vedranmo is mentioning are:

KK Partizan

KK Cedevita Olimpija Ljubljana

KK Budoucnost https://t.co/tkZTeLuLxK