ZVANIČNO KRAJ SEZONE EVROLIGE I EVROKUPA! Saopšteno ko će iz ABA LIGE igrati u eliti sledeće sezone!

Košarkaški klub Crvena zvezda i naredne sezone igraće u eliti, kao jedini klub s ovih prostora u tom takmičenju.

The 2020-21 Turkish Airlines EuroLeague season will count upon the participation of the same 18 teams: Alba Efes Milano Crvena Zvezda CSKA Barcelona Bayern Fenerbahce Khimki Baskonia Asvel Maccabi Olympiacos Panathinaikos Real Valencia Zalgiris Zenit https://t.co/EEqblrx3tQ

Naime, Evroliga je donela odluku da spisak učesnika takmičenja u sezoni 2020/21. bude isti i naredne, pa će 18 timova koji su ove sezone igrali takmičenje, biti u takmičenju i sledeće.

Što se tiče Partizana, on će sigurno igrati Evrokup sledeće sezone. Zajedno sa sedam ostalih ekipa koje su izborile TOP 8 ove sezone, dok će preostalih 16 ekipa biti određeni na osnovu finalnih rangova u nacionalnim šampionatima.

OFFICIAL:

Euroleague & EuroCup seasons are cancelled.

No champions.

Same 18 teams in the Euroleague next season.

2020-2021 season expected to start October 1.