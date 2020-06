Milan Mačvan emotivnom porukom objavio kraj karijere: Srce hoće, ali kolena ne mogu... (FOTO)

View this post on Instagram

Dragi moji dosli smo do kraja igračkih dana,nažalost moja kolena ne mogu dalje,košarka mi je dala sve ali dao sam i ja njoj.Srce i hoće ali zdrav razum kaže da je kraj. Želeo bih da se zahvalim svima koji su imali uticaj na moju igračku karijeru,svim trenerima,saigračima i navijačima.Najveca moguca privilegija za jednog sportistu je da bude deo drzavnog tima i velikih klubova koji se bore za medalje i trofeje s toga sam zahvalan Hemofarmu, @maccabitlv @fcb_basketball @olimpiamilano1936 @gsbasketbol @alvark_tokyo i mom @partizanbc .Ostvario sam svoje decacke snove,sve ono sto mi je bilo bitno,osvajao trofeje i medalje,bio kapiten reprezentacije.Ostacu u kosarci sigurno jer je ona moj život ali u nekoj drugoj ulozi .Do sledećeg vidjenja !