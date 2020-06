Ljubavno pismo na 20 stranica, koje je legendarni Majkl Džordan napisao glumici i manekenki Ejmi Hanter 1989. godine, prodato je u nedelju na aukciji za neverovatnih 25.703 dolara, prenose američki mediji.

Pismo je napisano na listovima papira iz hotela u Mičigenu, u kom su Čikago Bulsi boravili dok su se sa Detroit Pistonsima borili za finale konferencije 1989. godine.

Nema sumnje da je pismo dostiglo neverovatnu cenu zahvaljujući dokumentarcu "Poslednji ples", koji je postigao neverovatan uspeh.

Zanimljivo, pismo je napisano samo dva meseca pred zakazano venčanje sa prvom suprugom Huanitom Vanoj, sa kojom je već imao jednogodišnjeg sina Džefrija. U sadržaju pisma Džordan navodi razloge za prekid njihove ljubavne romanse.

A 20-page handwritten Michael Jordan love letter, which sold six years ago for $2,560, sold early this morning for $25,703 in @IconicAuctions sale pic.twitter.com/rOs3X7zzQe