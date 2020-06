Željko Obradović više nije trener Fenerbahčea!

Informacija je potvrđena na zvaničnom sajtu turskog kluba.

-Kao što je poznato, naš cenjeni trener Željko Obradović došao je u Istanbul prošle nedelje i sreo se sa predsednikom Alijem Kodžom, kao i sa predsednikom Semihom Ozsojem, oko planova za novu sezonu. Posle pregovora, naš trener vratio se u svoju zemlju prošlog petka i hteo je da donese konačnu odluku posle sastanka sa porodicom - stoji na sajtu Fenera.

-Nažalost, želimo da naglasimo da je naš trener danas poslao svoj odgovor klubu i odlučio da ne bude deo tima ove godine. Kao arhitekta brojnih uspeha, koji je došao u Fenerbahčeovu porodicu u sezoni 2013/14 i osvojio Evroligu 2017, moramo da poštujemo ovu odluku našeg cenjenog trenera Željka Obradovića, legende Fenerbahčea. On će zauvek biti deo porodice Fenerbahčea, sa ostvarenjima i neopisivom radošću koju nam je doneo - saopštili su iz turskog kluba.

Pregovori predsednika Alija Kodža i Obradovića trajali su čak sedam dana, nakon čega je Srbin doneo odluku da prekine saradnju i napustii Istanbul.

A plan Željka Obradovića obelodanila je Evroliga koja je na svom zvaničnom Tviteru napisala kako će srpski trener odmoriti godinu dana od trenerskog posla pre nego što odabere novu sredinu:

Zeljko Obradovic is leaving @FBBasketbol to take take a break from coaching for one year pic.twitter.com/qvUJzIZ67V