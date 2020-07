Beron se oprostio od Zvezde emotivnom porukom: Hvala vam što ste mi pružili priliku da odem korak više u svojoj karijeri...

View this post on Instagram

2 years ago to the day I signed a contract with @crvenazvezdakk and it’s been a pleasure to put on that jersey. Thank you for giving me the opportunity to take my career to another level. To all the fans, the support you have given the team and myself has been unlike anything I have ever experienced. Belgrade has become a place my family and I feel as comfortable in as we do our own home. It will be a place we will always come back to. To be apart of the history of the most successful club in the country is something you can’t put a price on. Thank you. Bilo mi je zadovoljstvo da predstavljam Crvenu zvezdu prethodne dve godine. Hvala vam što ste mi pružili priliku da odem korak više u svojoj karijeri. Svim fanovima želim da kažem da nikada nisam doživeo nešto kao što je podrška koju ste pružali timu i meni. Beograd je postao mesto gde se moja porodica i ja osećamo onako kako se osećamo u svom domu. Uvek ćemo mu se vraćati. Biti deo istorije najuspešnijeg kluba u zemlji je stvar koja nema cenu. Hvala Delije!