U ZVEZDI JE IGRAO PLEJA! Sakramento ima novog centra - NEMANJU BJELICU!

Nemanja Bjelica je spreman za utakmice! Naš as bi mogao da igra čak i centra kada se sezona nastavi.

- Iskreno, ja nekad i volim da igram 'peticu'. Posebno 'peticu' koja širi kada je to potrebno. Osećam se dosta dobro uz Badija (Hilda) i Bogija (Bogdanovića). Osećam se komforno, sviđa mi se to. Šta Luk (Volton) bude tražio od mene, a da je najbolje za ekipu, to će i dobiti - rekao je Bjelica.

Vrlo je moguće da nekadašnji MVP Evrolige ponovo dobije pomenutu ulogu, pošto se jedan od igrača koji je pokrivao centarsku poziciju Marvin Begli nedavno ponovo povredio.

Otvara se prostor za "Profesora" koji nikada nije pravio pitanje oko pozicije... Nekada je čak igrao i pleja u Crvenoj zvezdi...