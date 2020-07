PUCNANJ KOJI JE PROMENIO SRPSKU KOŠARKU! Haris Brkić je izašao iz "Pionira" a onda su se začuli HICI - Ubistvo je i 20 godina kasnije MISTERIJA

Na današnji dan 1974. godine u Sarajevu rođen je legendarni košarkaš Partizana Haris Brkić.

Ljubimac Grobara tragično je izgubio život u 26. godini. Nepoznati napadač je 13. decembra 2000. godine, ispred hale Pionir, ispalio dva metka u Brkića.

Nesrećni košarkaš je te večeri malo ranije izašao iz dvorane, jer se nije najbolje osećao, pa mu je trener Darko Ruso dozvolio da ode ranije. Nekoliko trenutaka kasnije začuli su se pucnji na parkingu ispred hale i nekoliko hitaca je pogodilo Brkića, koji je 15. decembra podlegao povredama.

Prvi je završio u predelu jagodične kosti, a drugi ispod oka. Napadač je neprimećen pobegao, a slučajni prolaznik je zatekao nepomično Brkićevo telo. On je obavestio ljude koji su se nalazili u hali Pionir. Brkić je prebačen u Urgentni centar, potom je operisan, ali je preminuo tri dana kasnije.

Otac slavnog košarkaša nije dočekao da se istina sazna, preminuo je, a majka Radmila se prisetila, pored ostalog, i tog kobnog dana.

- Spavao je, oko pet je sišao i otišao na trening. Ništa.. Sve normalno. Otišli su on i Mića (Berić) na trening. Počeo je trening, a Mića mi kaže da se Haris nešto nije osećao dobro, počeo je da trenira, a ujutru je trebalo da idu na put. Zato je Vlada fizioterapeut uzeo da ga malo izmasira i on je krenuo. I to je sve što ja znam... Suprug i ja smo sedeli kod kuće i oko pola 11 zove me sestra. Moj suprug je gledao neku utakmicu, zvoni telefon, ja se javim, sestra me zove i kaže: „Rado, jesi li čula na televiziji da je Harisa neko upucao?“ Kažem joj: „Ma daj šta si ti čula, pusti budalaštine! Što bi Harisa neko ubio? Šta si ti slušala?“ U to vreme su se dešavale neke nezgode po Beogradu i ja joj kažem: „Ma ti to nisi dobro čula!“, a ona nastavlja: „Sada su prekinuli neki program koji trajao, prebaci na Studio B!“, rekla je, između ostalog, Radmila Brkić u opširnom intervjuu za "Blic".

Brkić je rođen 24. jula 1974. godine u Sarajevu. Košarku je počeo da trenira u Bosni kada je imao 10 godina. Bio je na pragu prve ekipe početkom 1992. godine kao sedamnaestogodišnjak, ali je napustio BiH i otišao u Srbiju, gde je ubrzo potpisao za Partizan. Trenirao je s mladim timom, a potom je pozajmljen Borcu iz Čačka, gde je započeo profesionalnu karijeru.

Godinu dana kasnije se vratio u Partizan i odigrao šest sezona. Osvojio je tri šampionske titule i tri kupa. Bio je jedan od najboljih igrača Partizana u F4 Evrolige u sezoni 1997/1998. Tokom sezone 1999/2000. je igrao za Budućnost iz Podgorice, gde je osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Sezonu 2000/2001. je počeo u Budućnosti, ali se vratio u Partizan.

Brkić je za Partizan odigrao 290 utakmica i deseti je na večnoj listi. Sa 3.709 poena nalazi se na osmom mestu liste strelaca, a sa 951 poenom je na petom mestu najefikasnijih igrača Partizana u evropskim kupovima.

Poznat je po svom dvokoraku koji je nazvan "Harisov ulaz". Radi se o produženom koraku koji se teško branio. Brkić bi kretao s loptom na koš, a onda bi jednom nogom dva puta "naskakao", čime bi zbunjivao protivničke igrače. Uglavnom bi asistirao ili poentirao, grešio je vrlo retko.

Brkić je bio mladi reprezentativac Jugoslavije, koja je 1996. osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za U20 reprezentaciju u Turskoj. Bio je na pripremama i igrao prijateljske utakmice za seniore, ali se nikada nije pojavio na velikom takmičenju.

U znak sećanja na Harisa Brkića, klubovi za koje je nastupao, Bosna, Borac, Budućnost i Partizan svakog leta organizuju memorijalni turnir.